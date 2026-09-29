Reprodução/Globoplay Luis Roberto manda recado para atriz

O jornalista e narrador esportivo Luis Roberto , 65 anos, chamou a atenção dos telespectadores da TV Globo na manhã desta terça-feira (29). O profissional acabou “quebrando o protocolo” da emissora carioca durante o jogo entre as Seleções Brasileira e Australiana, que terminou com vitória do Brasil por 4 a 2.

De volta após um período afastado para cuidar da saúde, o narrador surpreendeu durante o amistoso entre Brasil e Austrália. Isso porque ele resolveu dar uma pausa na cobertura do jogo para mandar um recado especial a Isabel Teixeira, que interpreta a vilã Pilar em Quem Ama Cuida.

“Hoje teremos, em vários estados, os debates entre os candidatos ao governo. É logo depois de Quem Ama Cuida”, começou o jornalista, que se mostrou um noveleiro de plantã o. “[A novela] que ontem teve um daqueles capítulos épicos”, disse.

Logo em seguida, o comunicador acrescentou: “É, Pilar, a sua batata está assando, como a gente fala no futebol”. Entretanto, o contratado da TV Globo não parou por aí e fez questão de elogiar a interpretação da atriz na novela das 21h.

[Preciso] render minhas homenagens para Isabel Teixeira nessa interpretação icônica de mais uma vilã que entra para a história da teledramaturgia brasileira. Parabéns a todo elenco, é um ‘absolut’ [absoluto, em inglês] novelão. Luis Roberto, narrador esportivo da TV Globo.





Os comentários do jornalista aconteceram depois de Adriana (Leticia Colin) finalmente revelar que é a nova sócia da joalheria de Arthur (Antonio Fagundes). Com isso, não apenas Pilar, mas toda a família Brandão ficou em estado de choque e negação.

Saúde de Luis Roberto

Em julho, durante uma participação no Domingão com Huck, o jornalista comentou sobre seu tratamento contra o câncer. A doença foi descoberta dois meses antes da Copa do Mundo, o que o levou a se afastar da cobertura do evento.

Reprodução/Instagram Luís Roberto





No início de abril, o narrador anunciou que se ausentaria das transmissões esportivas para passar por cuidados médicos. Ele foi diagnosticado com uma neoplasia na região cervical, que é um crescimento anormal de células capaz de formar massas ou tumores.

Ao falar sobre o assunto, Luis destacou que foi submetido a 33 sessões de radioterapia e sete de quimioterapia. Ao final, o jornalista deixou um recado sobre a importância do preparo psicológico durante o tratamento.“É importante que todos estejam preparados para estar forte, porque a saúde mental conta”, finalizou.



