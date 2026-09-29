Reprodução/TV Globo Tia Milena e Ana Paula

Milena, 27 anos, ex-participante do BBB 26, rebateu comentários feitos por Ana Paula Renault durante o Blogueirinha Entrevista, no Multishow. Na atração, a ganhadora do reality deste ano comentou sobre o fim da relação de amizade entre as duas.

Porém, Tia Milena não gostou da citaçã o e tratou como desnecessária: “É Milena day? Esqueceram de me avisar??? Já falei que não precisa, mas muito obrigada”, disse, após diversos cortes de Ana Paula viralizarem nas redes.

Na entrevista exibida na segunda-feira (28), Ana Paula comentou sobre o afastamento entre as duas: “Então, eu acho que a gente viveu algo muito intenso. E eu respeito muito o que a gente viveu, e a gente realmente teve uma conexão altamente genuína durante o programa”, pontuou.





“As pessoas assistiram, vocês assistiram, você assistiu, né? Então, ela (Milena) sabe o que viveu; eu sei o que a gente viveu. E eu prefiro não espetacularizar relações”, frisou.

Blogueirinha, como de praxe, aproveitou para dar aquela alfinetada: “Mas por que é que vocês pararam de se falar? Ou você, no caso, né? Você que parou de falar com ela?”, soltou.

“Eu sou uma bruxa, né, gente? Eu sou péssima, maquiavélica”, debochou a vencedora do programa global.

Afastamento

Ana Paula e Milena ficaram próximas durante o confinamento do BBB 26 e chegaram à final ao lado de Juliano Floss. Os três formaram o grupo que ficou conhecido como "Eternos".

Reprodução/Multishow Ana Paula Renault no Blogueirinha Entrevista

Porém, a amizade entre as duas esfriou depois do programa. O que não aconteceu com Juliano Floss, com quem Ana Paula ainda mantém uma amizade. Samira Sagr, que era aliada dos "eternos", também só manteve vínculo com Milena.

Em agosto, Milena confirmou que a amizade havia terminado. Na ocasião, a vice-campeã disse que o afastamento ocorreu gradualmente, sem uma grande briga, e relacionou a distância às agendas e às mudanças na vida profissional depois do reality.

Reprodução/TV Globo Tia Milena no confinamento do BBB

Agora, ao falar sobre o episódio diretamente com Blogueirinha, Ana Paula apresentou sua versão para o distanciamento.