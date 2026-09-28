Acervo Pessoal / Divulgação Claudete Troiano e Marcelo Bandeira protagonizaram há 15 anos o inesquecível “beijo para Leila Lopes”.

O que Cézar Black e MC Anjim têm em comum além da fama? Os dois já participaram de conteúdos produzidos pelo empresário mineiro Gustavo Cuelli, que encontrou nas redes sociais uma maneira de misturar decoração, comportamento e entretenimento.

Natural de Ubá, em Minas Gerais, Gustavo é fundador da Pensar Móveis e vem apostando em vídeos com personalidades e influenciadores para apresentar um universo que, tradicionalmente, estaria restrito às vitrines das lojas: o das salas de jantar.

A estratégia já colocou diante das câmeras o ex-BBB Cézar Black e o cantor MC Anjim, além de criadores ligados ao segmento de casa e decoração, como Fernanda Baêta, do perfil Sonho do Lar.

Segundo Gustavo, os conteúdos produzidos pela marca acumulam milhões de visualizações ao longo do ano. O perfil da empresa reúne mais de 172 mil seguidores no Instagram, enquanto o empresário também passou a compartilhar parte de sua rotina em seu perfil pessoal.

Da Educação Física aos vídeos nas redes

Antes de entrar no setor moveleiro, Gustavo se formou em Educação Física. Foi em Ubá, cidade conhecida pela forte presença da indústria de móveis, que acabou encontrando outro caminho profissional.

Com o avanço das redes sociais, ele percebeu que mostrar apenas produtos já não era suficiente para disputar a atenção do público e passou a investir em formatos mais próximos do entretenimento digital.

“Meu trabalho vai muito além de vender móveis. Eu realizo sonhos, ajudo famílias a construírem lares e busco oferecer produtos de alta qualidade com atendimento próximo e transparente”, afirma.

Fora da empresa, Gustavo pratica spinning e crossfit e associa a rotina de exercícios à disciplina que procura manter no trabalho.

Agora, entre os próximos projetos, estão a ampliação da atuação da empresa e a construção de um novo showroom. Nas redes, a aposta continua sendo aproximar o universo da decoração de personagens e formatos capazes de conversar com um público que também busca entretenimento.