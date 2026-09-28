Reprodução/Instagram Paolla Oliveira encanta seguidores ao posar de biquíni em sua mansão no RJ.

Paolla Oliveira, de 44 anos, encantou os seguidores neste domingo (27) ao surgir exibindo toda a sua boa forma. Em um clique compartilhado nos Stories do Instagram, a atriz surgiu curtindo um dia de sol e renovando o bronzeado em sua mansão, no Rio de Janeiro.

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“Uma breve folga no final de semana”, escreveu Paolla na legenda da publicação. Na imagem, a artista aparece vestindo um biquíni fio dental fininho, em um tom de verde esmeralda, que destacou especialmente seu bumbum sarado.

Muito bem acompanhada, na foto ela aparece segurando uma bolinha vermelha, prestes a jogá-la para o seu cachorro Marley, de oito anos, após um mergulho na piscina.





O registro da beldade e do cão, da raça cane corso, foi feito na área externa da mansão da atriz, localizada na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A propriedade de 1.700 m² é a cara da artista, integrando um espaço luxuoso com a paisagem natural carioca.

Na imagem, é possível observar um detalhe importante do projeto arquitetônico da mansão: a integração com a natureza. Ao fundo da foto, palmeiras plantadas na área externa da propriedade se misturam com a vista para a vegetação nativa. Paolla já declarou que faz questão de cuidar das plantas, já que elas vão além do mero papel ornamental, trazendo um frescor indispensável para os dias quentes da capital carioca.







Paolla Oliveira curte treino de futevôlei em praia do RJ

O fim de semana de Paolla Oliveira foi bem agitado. No sábado (26), a atriz surgiu jogando futevôlei na praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Na ocasião, Paolla elegeu um conjuntinho confortável composto um short lilás e um top em um tom de off white. Para completar o look, a atriz escolheu um boné para se proteger do sol intenso dos últimos dias na capital carioca.

Após o treino com um grupo de amigos, Paolla compartilhou nas redes sociais alguns registros do dia de folga. Nas imagens, ela aparece tomando água de coco e aproveitando a orla do Rio após o exercício.

Volta ao Carnaval

Pouco mais de um ano após ter deixado o posto de Rainha de Bateria da Grande Rio, Paolla Oliveira voltará a brilhar na Marquês de Sapucaí no Carnaval 2027. O anúncio do retorno da atriz ao carnaval carioca ocorreu nesta quarta-feira (23), por meio das redes sociais.

Estou dividindo isso com vocês com o coração transbordando. Voltar não estava nos meus planos. Mas foi olhando o Carnaval de um pouco mais longe que percebi o tamanho do meu amor por ele Paolla Olveira





Para marcar o momento especial, a agremiação carioca preparou uma grande festa, com direito a feijoada e muito samba. O evento será realizado no dia 17 de outubro, na quadra da escola, em Ramos, Zona Norte do Rio. A programação começa às 13h e tem encerramento previsto para às 23h. Os ingressos estão no quinto lote, a partir de R$ 90.

A coroação será realizada na Quadra de Ensaios Luiz Pacheco Drumond, na Rua Professor Lacé, 235. Além da roda de samba, a programação terá feijoada com o prato custando R$ 35.