Juliano Cazarré anuncia chegada do sétimo filho no dia em que completa 46 anos
Reprodução Instagram
Juliano Cazarré anuncia chegada do sétimo filho no dia em que completa 46 anos


Juliano Cazarré celebrou os 46 anos nesta quinta-feira (24) com uma novidade que emocionou os seguidores. Ele e a esposa, Leticia Cazarré, de 42 anos, estão à espera do sétimo filho. O ator compartilhou uma foto ao lado da mulher e revelou que o bebê, um menino, deve nascer em fevereiro de 2027.

Na legenda da publicação, o artista brincou ao comparar o aniversário com o maior presente que poderia receber. “Pessoal, hoje completo 46 voltas ao redor do Sol, mas o meu presente está no forno e só chega lá para fevereiro! A vida quer viver!”, escreveu.

Casal já é pai de seis filhos

Com a chegada do novo integrante, Juliano e Leticia formarão uma família de nove pessoas. Eles já são pais de Vicente, de 16 anos, Inácio, de 14, Gaspar, de 7, Maria Madalena, de 5, Maria Guilhermina, de 4, e Estêvão, de 2.

Juliano Cazarré e os filhos
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Juliano Cazarré e os filhos


Na imagem publicada nas redes sociais, o casal aparece abraçado enquanto Leticia acaricia a barriga, que já está evidente. Pelo período anunciado para o nascimento, a gestação está em torno do quarto mês.


Seguidores ajudam a escolher o nome

Além de dividir a notícia, Juliano convidou o público a participar de uma decisão importante: o nome do bebê. O ator criou uma enquete no Instagram com quatro opções para o sétimo filho.

Os nomes sugeridos foram Sebastião, Bartolomeu, Santiago e Gregório, e os seguidores passaram a votar na alternativa favorita ao longo do dia.

Alegria após período delicado

A gravidez chega em um momento de alívio para a família. Na última terça-feira (22), Maria Guilhermina recebeu alta hospitalar após passar mais de 20 dias internada por causa de uma infecção respiratória grave e complicações relacionadas à Anomalia de Ebstein, cardiopatia congênita rara com a qual convive desde o nascimento.

Atualmente, Juliano Cazarré pode ser visto na reprise de "Avenida Brasil", exibida nas tardes da TV Globo. O ator interpreta Adauto, que se envolve com a personagem de Eliane Giardini.

Foto: Reprodução Instagram
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