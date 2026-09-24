Reprodução Instagram Juliano Cazarré anuncia chegada do sétimo filho no dia em que completa 46 anos





Juliano Cazarré celebrou os 46 anos nesta quinta-feira (24) com uma novidade que emocionou os seguidores. Ele e a esposa, Leticia Cazarré, de 42 anos, estão à espera do sétimo filho. O ator compartilhou uma foto ao lado da mulher e revelou que o bebê, um menino, deve nascer em fevereiro de 2027.

Na legenda da publicação, o artista brincou ao comparar o aniversário com o maior presente que poderia receber. “Pessoal, hoje completo 46 voltas ao redor do Sol, mas o meu presente está no forno e só chega lá para fevereiro! A vida quer viver!”, escreveu.

Casal já é pai de seis filhos

Com a chegada do novo integrante, Juliano e Leticia formarão uma família de nove pessoas. Eles já são pais de Vicente, de 16 anos, Inácio, de 14, Gaspar, de 7, Maria Madalena, de 5, Maria Guilhermina, de 4, e Estêvão, de 2.

Reprodução Instagram Juliano Cazarré e os filhos





Na imagem publicada nas redes sociais, o casal aparece abraçado enquanto Leticia acaricia a barriga, que já está evidente. Pelo período anunciado para o nascimento, a gestação está em torno do quarto mês.





Seguidores ajudam a escolher o nome

Além de dividir a notícia, Juliano convidou o público a participar de uma decisão importante: o nome do bebê. O ator criou uma enquete no Instagram com quatro opções para o sétimo filho.

Os nomes sugeridos foram Sebastião, Bartolomeu, Santiago e Gregório, e os seguidores passaram a votar na alternativa favorita ao longo do dia.

Alegria após período delicado

A gravidez chega em um momento de alívio para a família. Na última terça-feira (22), Maria Guilhermina recebeu alta hospitalar após passar mais de 20 dias internada por causa de uma infecção respiratória grave e complicações relacionadas à Anomalia de Ebstein, cardiopatia congênita rara com a qual convive desde o nascimento.

Atualmente, Juliano Cazarré pode ser visto na reprise de "Avenida Brasil", exibida nas tardes da TV Globo. O ator interpreta Adauto, que se envolve com a personagem de Eliane Giardini.







