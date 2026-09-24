Reprodução Instagram Roberta Miranda critica 1 milhão de novos seguidores de Rick após morte





A cantora Roberta Miranda, de 69 anos, se revoltou nas redes sociais nesta quinta-feira (24) ao perceber que Rick, da dupla com Renner, ganhou mais de 1 milhão de seguidores após sua morte. O sertanejo morreu aos 59 anos em um acidente de helicóptero em Santa Catarina.

Roberta compartilhou uma publicação que questionava o aumento repentino no perfil do artista e defendia que as pessoas sejam valorizadas enquanto estão vivas.

“Rick ganhou 1 milhão de seguidores porque morreu. Isso não faz sentido algum. Valorizem as pessoas em vida! Todo mundo tem algo bom para falar de você, só estão esperando você morrer para postar”, dizia o texto. Ao comentar a reflexão, a cantora concordou: “Pensei o mesmo ... chega a ser cruel você não valorizar em vida quem tanto fez pela música”.





Roberta lamentou morte de Rick

Após a confirmação da tragédia, Roberta também havia se manifestado sobre a morte do sertanejo e relembrado a expectativa durante as buscas pela aeronave. “Dia triste, né? Acordar com uma notícia dessa, onde todos nós estávamos em oração, tentando ter uma luz de esperança pra que o Rick e também todos do avião tivessem vida”, escreveu.

O helicóptero Bell 430, de matrícula PP-MGR, desapareceu na segunda-feira (21), durante o trajeto entre Porto Belo e São Joaquim, em Santa Catarina. Os destroços foram encontrados na terça-feira (22), e as cinco pessoas que estavam a bordo morreram.

Além de Rick, estavam na aeronave o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira. As circunstâncias do acidente ainda são investigadas.



