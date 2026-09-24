Reprodução/SBT/Instagram Marcão do Povo é repreendido pelo SBT após atitude durante cobertura da morte do cantor Rick.

O apresentador Marcão do Povo, que comanda o "Primeiro Impacto", do SBT, foi repreendido pela emissora por conta de uma atitude polêmica durante a cobertura da morte trágica do cantor Rick, da dupla com Renner.

Durante o noticiário exibido nesta terça-feira (22), por volta das 9h, durante as buscas pelo cantor e as quatro pessoas que também ocupavam o helicóptero que sumiu nesta segunda-feira (21), Marcão do Povo cogitou ligar para o celular de Rick.

"Eu estou com um sentimento que diz que eu deveria ligar para ele. Imagina se ele atende? Como o Brasil ficaria? Olha só como o Brasil iria se alegrar", disse o comunicador. Os destroços da aeronave foram encontrados pouco tempo depois, às 12h, em região de mata de Urubici, em Santa Catarina.

"Claro que eu imagino que os familiares estão tentando. Eu tenho o número do Rick e vou tentar ligar", continuou Marcão, enquanto tentava o contato via chamada de WhatsApp.

De acordo com informações da coluna F5, da Folha de S. Paulo, o episódio causou desconforto nos bastidores da atração e a emissora precisou repreender o apresentador. Segundo o veículo, gestores de jornalismo da emissora acharam a atitude de mal gosto.









Relembre o caso

O cantor Rick morreu após a queda de um helicóptero na Serra de Santa Catarina. A aeronave havia partido de Porto Belo, no litoral catarinense, com destino a São Joaquim, mas desapareceu durante o trajeto na tarde desta segunda-feira (21).

Após quase 24 horas, os destroços foram localizados na terça (22), em uma área rural de Urubici. Além do artista, outras quatro pessoas estavam a bordo da aeronave e também morreram: o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira.







Após a confirmação das mortes, a Polícia Civil do Estado instaurou um inquérito para investigar as circunstâncias do acidente. A pasta vai verificar a eventual existência de conduta humana dolosa ou culposa, de responsabilidade criminal, que possa ter contribuído para a queda da aeronave.

Quem foi Rick, da dupla com Renner

Nascido Geraldo Antonio de Carvalho, Rick nasceu em Monte do Carmo, no Tocantins, em 5 de dezembro de 1966. O cantor e compositor começou a carreira musical influenciado pelo pai, que cantava e compunha músicas de Folia de Reis.

Ainda jovem, passou a se apresentar e chegou a formar uma dupla com a irmã antes de seguir outros projetos. Mais tarde, consolidou sua trajetória no sertanejo ao lado de Renner.