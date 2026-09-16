Reprodução/Band Gabriela Peixoto é eliminada do "MasterChef Brasil 2026".

A obstetra Gabriela Peixoto, de 31 anos, foi eliminada do "MasterChef Brasil 2026" na noite desta terça-feira (15), após não conseguir executar o "baked Alaska", sobremesa clássica da confeitaria que combina base de bolo, recheio de sorvete e uma camada externa de merengue levemente tostado.

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Apesar de sua trajetória no reality show culinário ter chegado ao fim, Gabriela deixou a competição com muitos motivos para comemorar : ao final do episódio, o chef Erick Jacquin quebrou o protocolo e, além de entregar o broche à competidora, abriu as portas de seu restaurante para que ela tivesse uma experiência gastronômica profissional.

"O dia que você quiser passar o dia dentro da cozinha, com as pessoas que trabalham comigo, com a minha equipe, é só ligar para a gente que você será bem-vinda. Se você se sentir bem, pode ficar três dias e essa pode ser a sua vida, tá bom?", disse Jacquin.







Gabriela se despede da competição e agradece apoio dos fãs

Após sua eliminação, Gabriela usou as redes sociais para agradecer o apoio que recebeu dos telespectadores do programa. Emocionada, a médica relembrou as provas do episódio e explicou que a escolha do uso de pistache para o recheio do "baked Alaska" resultou em um sorvete mais gorduroso, o que prejudicou a montagem do prato.

Reprodução/Instagram/@abriela.peixoto Gabriela se despede da competição e agradece apoio dos fãs.





"É isso, gente. Eu saio da cozinha do 'MasterChef' me sentindo vitoriosa. Ninguém na história do estado que eu vivo [Sergipe] chegou tão longe na competição, eu não achei que eu seria capaz de chegar tão longe. Eu duvidei de mim. E eu me encontrei nessa cozinha", declarou Gabriela Peixoto.

Como foi a eliminação?

No início do episódio, Carla, que havia vencido o desafio anterior, escolheu os restaurantes dos jurados que serviriam de inspiração para os pratos. Madu e Jesuíno ficaram com Les Présidents, de Erick Jacquin ; Gabriela e Rodrigo, com o Maní, de Helena Rizzo ; e Carla e Jéssica, com o Sal Gastronomia, de Henrique Fogaça.





A campeã da noite foi Jéssica, que recebeu o pin pelo prato que, de acordo com a avaliação dos chefs, precisaria de "menos ajustes" para entrar no menu de um dos restaurantes.

Na segunda etapa, Gabriela, Madu, Carla, Rodrigo e Jesuino enfrentaram o desafio de produzir o temido "baked Alaska" . A prova teve duração de duas horas e 15 minutos, e quem levou a melhor foi Carla.

Gabriela, por sua vez, exagerou no açúcar, segundo Fogaça. De acordo com o chef, o excesso do ingrediente prejudicou o resultado final, transformando a preparação em um creme, ao invés de um sorvete.