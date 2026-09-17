Reprodução/Internet Lise Oliveira entrou para a Guarda Nacional de Ohio nos Estados Unidos

Lise Oliveira, ex-apresentadora da TV Aratu, afiliada do SBT, iniciou uma nova atividade profissional nos Estados Unidos. A jornalista surpreendeu seus seguidores na quarta-feira (16) ao publicar uma foto na Guarda Nacional de Ohio e revelou que passará por 21 semanas de preparação para se tornar soldado. A comunicadora explicou que ficará sem celular e sem contato com o mundo externo durante parte do treinamento.

A preparação será dividida em duas etapas.enfrentará inicialmente dez semanas de Treinamento de Combate e, depois, outras 11 semanas de Treinamento Específico. A primeira fase ocorrerá em uma zona de treinamento na qual os participantes permanecem sem acesso ao celular e ao ambiente externo. Segundo a jornalista, essa etapa é obrigatória para os integrantes, independentemente da modalidade em que cada pessoa prestará seus serviços militares nos Estados Unidos.

Lise Oliveira detalha treinamento para se tornar soldado

“Esse treinamento de dez semanas é o mais importante, todo mundo passa por isso, não importa se você é reserva, na Guarda Nacional ou ativo. É um treinamento para você se tornar soldado. Você vai aprender a manusear armas, a se defender, aprender a se comunicar, o que fazer, entender como atacar o inimigo, como se defender”, disse a ex-apresentadora para Kadu Brandão.

A jornalista também explicou que o treinamento abordará diferentes tipos de armamento e os princípios adotados pelas Forças Armadas. “A gente vai aprender a utilizar armas de todos os tipos, granada, além dos valores morais do exército, a disciplina do exército”, afirmou. Ao todo, Lise Oliveira permanecerá 21 semanas envolvida nas duas fases de preparação previstas para sua entrada na atividade militar nos Estados Unidos.

Apesar da mudança profissional, Lise afirmou que não pretende abandonar o jornalismo. A ex-apresentadora também destacou benefícios oferecidos aos militares nos Estados Unidos como fatores positivos da nova ocupação. Entre os pontos mencionados por ela estão apoio financeiro para educação, assistência médica e odontológica, auxílio relacionado à moradia e um processo mais rápido de naturalização. A jornalista também citou o tratamento dispensado aos integrantes das forças militares pela população do país.

“O militar aqui nos Estados Unidos tem todos os benefícios quando se trata de educação, se você tem vontade de fazer uma faculdade, eles custeiam 100%. Um mestrado, um doutorado... Tenho plano de saúde, plano odontológico. A naturalização, que é muito mais rápida também. Eles ajudam se você estiver pagando aluguel da casa”, diz.

“E o respeito também que as pessoas têm pelo militar e pelo sacrifício que o militar acaba fazendo pra servir ao país”, diz. Mesmo com a preparação para se tornar soldado, Lise Oliveira afirma que continuará exercendo seu ofício como jornalista.