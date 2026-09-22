Reprodução Instagram Empresa dona do helicóptero de Rick lamenta morte de cinco pessoas





A empresa responsável pelo helicóptero que caiu em uma área de difícil acesso em Urubici, na Serra de Santa Catarina, lamentou a morte das cinco pessoas que estavam a bordo da aeronave. Em nota divulgada nesta terça-feira (22), a JTA Empreendimento e Urbanismo prestou solidariedade aos familiares do cantor Rick, da dupla com Renner, do empresário Bruno Avelar, do videomaker Paulo Soares, do piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e do copiloto Leopoldo Barros Teixeira.

Rick e Bruno eram amigos de José Antunes Júnior, proprietário da empresa. Na manifestação, a JTA destacou a relação próxima com os dois e afirmou que ambos deixaram marcas na trajetória de pessoas que conviveram com eles. “Rick e Bruno eram nossos grandes amigos, parceiros e pessoas queridas, que deixaram marcas sinceras por onde passaram. Neste momento de dor, faltam palavras que consigam expressar a dimensão dessa perda”, afirmou a empresa.

Os destroços do helicóptero foram localizados por volta das 12h desta terça-feira (22), na localidade de Santa Bárbara, em uma região de difícil acesso. Após a localização da aeronave, as equipes do Corpo de Bombeiros Militar passaram a avaliar as condições do terreno para definir a estratégia de retirada dos corpos.

“A gente precisa agora, com calma, analisar as condições do espaço para verificar como vamos fazer com segurança”, explicou a tenente-coronel Heloísa Battisti.

Cinco pessoas estavam na aeronave

Inicialmente, as autoridades haviam informado que quatro pessoas estavam no helicóptero: Rick, Bruno Avelar, Paulo Soares e o piloto. Posteriormente, o Corpo de Bombeiros confirmou a presença de um copiloto na aeronave.

O helicóptero decolou de Porto Belo, no Litoral Norte de Santa Catarina, durante a manhã de segunda-feira (21), com destino a São Joaquim, na Serra, mas não chegou ao local previsto. Para a região, havia previsão de fortes tempestades, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Helicóptero estava com documentação regular

A aeronave era um Bell 430, fabricado em 2001, com capacidade para um piloto e sete passageiros. De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o helicóptero estava com a situação regular e possuía certificação de operação válida até 11 de agosto de 2027.

Empresa presta solidariedade às famílias

Ao final da nota, a JTA voltou a prestar apoio aos familiares e amigos das vítimas. “Em nome da nossa empresa, nos solidarizamos com as famílias, amigos e todos que sentem essa partida tão repentina. Desejamos força e acolhimento para atravessar esse momento difícil. Que a memória deles permaneça viva em cada lembrança, gesto e história compartilhada”, declarou.



