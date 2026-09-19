Reprodução das Redes Sociais Celso Freitas e Marina Demori após o jornal do SBT News

O jornalista Celso Freitas, âncora do SBT News, foi surpreendido durante a apresentação ao vivo das notícia, na última sexta-feira (18). O comunicador estava completando 73 anos de vida e recebeu uma singela homenagem de sus colegas de trabalho.

Enquanto Celso comandava o jornal, foi surpreendido pela produção com um bolo de aniversário e com direito a palmas do outros jornalistas que estavam na redação do outro lado do vidro que separava o espaço do estúdio. No discurso, foi destacada a importância dele para as pessoas e também sua longa carreira no jornalismo brasileiro.

"Foi pedir para o Fernando, nosso colega de estúdio, para levar uma coisinha para você aí", disse Leandro, deixando Freitas surpreso no ar. O produtor apareceu com um bolo no cenário elevou até a bancada.

Celso agradeceu e demonstrou ter ficado emocionado com a atitude do colega:

"Mais uma homenagem. Obrigado pelo carinho, emoção que vocês me dedicam."

Reprodução das Redes Sociais Momento em que o jornalista do SBT News recebe o bolo ao vivo durante o jornal





A colega de bancada, Marina Demori também teceu homenagens: "Em nome de toda a nossa equipe a gente quer te dizer, muito obrigada pela parceria, pela sua dedicação e pelo exemplo que você é para todos nós. Feliz, aniversário", disse Marina.

Celso respondeu: "Confesso que, em 50 e pouco anos de carreira, jamais recebi uma homenagem desse tamanho. Obrigado. Vocês me deixam emocionados mais uma vez".

"Uma homenagem merecidíssima! É isso! Digno de todas as nossas homenagens. Parabéns, Celso!", disse Marina.





"Olha toda a nossa redação lá atrás dando palmas. Parabéns para vocês aí, Celso! Parabéns pelo profissional que você é, mas também pelo caráter. Você tem uma personalidade gentil, uma personalidade amorosa e carinhosa com todos nós aqui da redação. O SBT News nasceu agora a pouco, mas, com certesa, todos nós aqui da redação amamos você.", completou Leandro.

As redes sociais

Nas redes sociais, os internautas gostaram bastante do momento e fizeram comentários: "Que lindo! Celso Freitas foi surpreendido com um bolo de aniversário durante o "Jornal do SBT News" e se emocionou ao vivo.

"A redação também fez questão de aplaudir e celebrar o jornalista", disse um dos comentários.





"É o maior mesmo. Celso merece todo de melhor", comentou o segundo seguidor.

"Celso é um excelente profissional, merece muito. Que momento!" disse o terceiro.

"Merecido! Lindo ver essa valorização desse grandeprofissional! Parabéns!" disse outro comentário.