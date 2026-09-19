Reprodução/Internet A Fazenda 18 estreou com 5,38 pontos de média em São Paulo

Quem acompanhava A Fazenda 18 pelo RecordPlus na tarde desta sexta-feira (18) foi surpreendido pela interrupção dos sinais da sede do reality.

O confinamento fica em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, região afetada por uma pane elétrica.

A Record informou o problema nas redes sociais depois que espectadores perceberam a ausência da transmissão. Segundo a emissora, a instabilidade afetou diretamente o sinal disponibilizado pelo streaming.

"Devido a uma pane elétrica na região de Itapecerica da Serra (SP), a transmissão de A Fazenda no Record Plus foi interrompida. Em breve os sinais serão retomados", informou o perfil oficial do programa.

Reclamações

A interrupção desta sexta-feira também abriu espaço para que usuários do RecordPlus relatassem outras dificuldades enfrentadas ao utilizar a plataforma. No X, internautas citaram problemas como ausência de áudio, falhas no carregamento e tela preta.

"Quando não está fora [do ar], não tem o áudio em alguma conversa", apontou a internauta Maia.

Catia também criticou o funcionamento do serviço. "Está cada dia pior. Nunca me decepciona, pois não espero nada além do pior desse desserviço", escreveu.

Outro usuário afirmou que deixou de conseguir acessar o aplicativo pela televisão. "O meu, que antes pegava na minha TV lançada no ano passado, simplesmente, desde ontem de manhã, não carrega e só dá tela preta. Que app péssimo", reclamou Marcel.

As críticas também apareceram entre assinantes que afirmam enfrentar instabilidades recorrentes. "É um desrespeito ao público, a gente pagar o Record Plus e toda hora dá bugs. Eu, sinceramente, estou de saco cheio...", desabafou Igor Silva.

"RecordPlus é um péssimo serviço! Já passou da hora de vocês melhorarem isso", comentou o usuário lucas.

Até o momento do comunicado, a emissora não havia informado um horário específico para o retorno da transmissão.

