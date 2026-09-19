Instagram Virginia e Vini Jr.

A foto de Virgínia Fonseca e Vini Jr. usando anéis de compromisso não só chamou a atenção no Brasil como também repercutiu nos veículos de imprensa internacionais. Desde a última quinta-feira (17), a foto publicada pelo casal está despertando a curiosidade, principalmente, pelo tipo de joias: São alianças de namoro ou noivado?

Embora não haja confirmação se os anéis são símbolo de compromisso de namoro ou um possível noivado, a especulação ganhou espaço em portais estrangeiros. Os veículos de mídia começaram a questionar se um casamento entre os dois estaria próximo. Será?

Imprensa Nigeriana repercute as alianças

Com um texto relembrando a trajetória do relacionamento entre Vini Jr e Virgínia Fonseca, o jornal nigeriano Brila Media levantou a dúvida sobre o significado das alianças do casal. De acordo com o portal nigeriano, após um ano de namoro o casal está celebrando um novo passo.

O portal relembrou que o casal assumiu o namoro em outubro de 2025 e, durante esse período, teve altos e baixos, inclusive chegaram a terminar. Agora, que o anel de compromisso é o assunto mais recente entre os fãs, a publicação apresentou Virgínia aos leitores do país, destacando a influenciadora brasileira e sua relação com o jogador do Real Madrid.

Jornal espanhol questiona aliança

Na Espanha, as joias também chamaram a atenção do informativo El Mundo, considerado um dos principais jornais do país. Quando a publicação foi feita pelo casal, o jornal repercutiu a foto e questionou se o novo acessório usado pelo casal indicaria que um casamento está a caminho.

A publicação também relembrou alguns momentos entre Virgínia e Vini Jr. e alimentou a curiosidade em torno do significado dos anéis.

Portal esportivo diz que Vini Jr está comprometido

O Goal, portal esportivo que comunica em diferentes idiomas também noticiou o compromisso do casal. A publicação afirmou que o jogador do Real Madrid está comprometido depois de um ano de relacionamento com a influenciadora.