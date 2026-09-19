Instagram/@revistaomelhordeprudente Ana Castela cai sobre prefeita durante show em SP

Um momento de descontração terminou em um tombo durante o show de Ana Castela em Presidente Venceslau, no interior de São Paulo, na madrugada deste sábado (19).

A cantora dançava com a prefeita Bárbara Vilches e o cantor Jiraya Uai quando acabou subindo nas costas da política, que perdeu o equilíbrio e caiu no palco.

A situação aconteceu durante a Segunda Festa do Peão do município, que também integra as comemorações pelo centenário da cidade. Apesar do susto, Ana Castela e Bárbara caíram na risada e a apresentação continuou normalmente.

Logo depois da queda, a prefeita brincou com a situação diante do público. "Não tem problema, a gente cai e levanta", afirmou.

Na sequência, Ana Castela seguiu o show ao som de Não é Pressa, É Pressão, música lançada recentemente em parceria com Rincon.

Ana Castela faz desabafo sobre desafios na carreira

Ana Castela abriu o coração sobre a própria trajetória profissional. Nesta quinta-feira (16), a cantora publicou uma mensagem nas redes sociais em que falou sobre os desafios encontrados ao longo do caminho e destacou a importância de seguir sendo uma boa pessoa mesmo diante de situações difíceis.

"Nos últimos meses, passei por muitas provações e dúvidas sobre a minha carreira, sobre a música e até sobre algumas atitudes. Rezei, rezei e rezei. Escutei muitos conselhos de amigos e, principalmente, dos meus pais. Mas não adianta: quem planta o bem, colhe o bem", escreveu a cantora.

Por fim, a sertaneja fez uma reflexão sobre fé e os obstáculos da vida. "Às vezes, a gente pede tanto por uma resposta e nem percebe que Deus está te preparando, te tornando mais forte primeiro", concluiu Ana Castela.