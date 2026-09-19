Reprodução/Internet A Fazenda 18 teve sua transmissão interrompida nesta sexta-feira

A Fazenda 18 teve sua transmissão em tempo real interrompida na tarde desta sexta-feira (18) depois de uma pane elétrica na região de Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, onde fica a sede do reality da Record. A queda do sinal no RecordPlus provocou questionamentos de assinantes nas redes sociais. Diante da repercussão, a emissora explicou o problema e informou que a exibição seria retomada assim que o serviço fosse normalizado.

“Devido a uma pane elétrica na região de Itapecerica da Serra (SP), a transmissão de A Fazenda no RecordPlus foi interrompida. Em breve os sinais serão retomados”, informou o perfil oficial da atração. Antes do posicionamento, espectadores que acompanhavam o confinamento recorreram às redes sociais para descobrir o motivo da interrupção.

A ausência inicial de informações sobre a queda do sinal provocou dúvidas entre usuários que assistiam à rotina dos participantes pela plataforma da Record. A interrupção também levou assinantes a relatarem outros problemas que dizem enfrentar durante o acompanhamento de A Fazenda 18 no RecordPlus.

Entre as reclamações publicadas estavam travamentos, ausência de áudio em determinadas conversas e dificuldades para carregar a transmissão. Os comentários surgiram durante a repercussão da pane desta sexta-feira, embora a Record tenha atribuído especificamente a suspensão ocorrida naquele dia ao problema de energia registrado na região onde funciona a sede do programa.

A Fazenda 18 gera reclamações sobre o RecordPlus

“Quando não está fora [do ar], não tem o áudio em alguma conversa”, reclamou uma internauta nas redes sociais sobre os problemas do aplicativo da emissora paulista. “Já passou da hora de vocês melhorarem isso”, disse um seguidor. As manifestações foram feitas depois da interrupção e trataram também de dificuldades que os assinantes afirmam ter enfrentado em outros momentos ao utilizar a plataforma para acompanhar o reality.

Apesar dos questionamentos, o problema desta sexta-feira não manteve A Fazenda 18 fora do ar durante o restante do dia. A transmissão da sede foi restabelecida por volta das 17h20, e os assinantes voltaram a acompanhar a rotina dos participantes. A retomada ocorreu após ater comunicado oficialmente a pane elétrica na região de Itapecerica da Serra como motivo para a interrupção temporária do sinal disponibilizado aos usuários do serviço RecordPlus.