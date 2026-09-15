Divulgação Princesa Diana

Uma das roupas mais famosas usadas pela princesa Diana voltará a ser vendida quase três décadas depois. O chamado “vestido da vingança”, usado por Lady Di em 1994, será leiloado pela Sotheby's em Nova York, nos Estados Unidos, no dia 9 de dezembro.

A casa de leilões estima que a peça alcance entre US$ 150 mil e US$ 300 mil, o que equivale a cerca de R$ 772,5 mil a R$ 1,5 milhão na cotação atual. O vestido não aparecia publicamente havia quase 30 anos e começará uma série de exposições internacionais nesta sexta-feira (18), em Londres, no Reino Unido.

Criada pela estilista Christina Stambolian, a peça preta de seda ganhou fama mundial em 29 de junho de 1994. Naquela noite, Diana participou de um jantar beneficente na Serpentine Gallery, em Londres, enquanto o então príncipe Charles admitia em uma entrevista transmitida pela televisão que havia sido infiel durante o casamento.

O visual rapidamente passou a ser interpretado como uma resposta pública da princesa. A peça preta, com os ombros à mostra e corte assimétrico, acabou recebendo da imprensa o apelido pelo qual ficaria conhecida.

O iG relembrou recentemente a história por trás da escolha de Diana, feita em um dos episódios mais marcantes da crise de seu casamento com Charles.

Segundo a Sotheby's, Diana tinha o modelo havia cerca de três anos, mas considerava a roupa ousada demais para aparecer em público. No dia do evento, deixou de lado um vestido Valentino mais tradicional e escolheu a criação de Stambolian.

Peça foi vendida pela própria Diana

Esta será a primeira vez que o vestido irá a leilão desde 1997. Naquele ano, Diana colocou 79 peças de seu guarda-roupa à venda para arrecadar recursos destinados a instituições de combate ao câncer e à Aids.

O atual proprietário comprou o modelo naquela ocasião e o manteve em uma coleção particular. Junto com a roupa será vendido um catálogo original do leilão de 1997 assinado pela princesa e por Christina Stambolian.

Antes da venda em dezembro, a peça será exibida em Londres entre 18 e 24 de setembro. Depois seguirá para Hong Kong, Genebra, na Suíça, e Nova York. Parte do dinheiro arrecadado no novo leilão será destinada a uma instituição que apoia o Royal Edinburgh Hospital, na Escócia, segundo a Sotheby's.