Instagram Emelly Souza

A influenciadora fitness Emelly Souza, de 24 anos, incluiu um ingrediente pouco comum em sua alimentação: o shirako, alimento tradicional da culinária japonesa feito a partir do sêmen de peixes machos, conhecido popularmente como “esperma de peixe”. A escolha chama a atenção justamente por fugir do cardápio normalmente associado ao universo fitness.

A curiosidade começou quando Emelly conheceu o ingrediente e decidiu prová-lo antes de formar uma opinião. “Quando descobri o que era, também estranhei. Mas eu gosto de experimentar coisas novas e não queria rejeitar só por causa do nome. Provei, gostei e acabou entrando em algumas refeições”, conta. Segundo ela, o momento mais curioso ainda é explicar para outras pessoas o que está no prato. “Se eu falo apenas shirako, muita gente nem sabe o que é. Quando explico, vem aquela cara de choque na hora.”





Apesar de aparecer dentro de sua rotina fitness, Emelly diz que o alimento não entrou no cardápio por alguma promessa de resultado físico. “Hoje parece que tudo o que uma pessoa fitness come precisa ter uma função específica ou um benefício milagroso. No meu caso, não foi isso. Eu comecei a consumir porque gostei e porque gosto de variar a alimentação. Não espero que o shirako mude meu corpo”, afirma.

Para Emelly, o hábito acabou virando também uma forma de fugir do cardápio previsível.“Tem coisa que assusta mais pela descrição do que pelo sabor. Eu prefiro provar antes de decidir se gosto ou não. No fim, o mais engraçado é ver a reação das pessoas quando descobrem o que realmente está no prato”, conclui.