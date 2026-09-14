Reprodução Instagram Público escolhe artistas que gostaria de ver no Rock in Rio 2028





Com o fim do Rock in Rio 2026, o público já começa a imaginar quais artistas gostaria de encontrar na próxima edição do festival, marcada para 2028. O iG conversou com famosos e anônimos na área VIP da Cidade do Rock para saber quais nomes não poderiam faltar na programação.

Entre os brasileiros, Xuxa Meneghel e Bell Marques apareceram entre os pedidos. A lista também reúne outros artistas nacionais que já têm uma relação com o festival ou que poderiam ganhar espaço na próxima edição. No cenário internacional, dois nomes se destacaram: Rihanna e Beyoncé. Dua Lipa também foi lembrada pelos entrevistados, mostrando que os fãs seguem de olho em grandes estrelas da música pop.

A edição de 2026, por sua vez, reuniu nomes de diferentes gerações e estilos. No Palco Mundo, passaram artistas como Elton John, Gilberto Gil, Luísa Sonza, Maroon 5, Demi Lovato, J Balvin e Twenty One Pilots. O festival também contou com apresentações de nomes como Joelma, Marina Sena, João Gomes, Ivete Sangalo, Detonautas e outros artistas brasileiros em sua programação.





Rihanna, Beyoncé e Dua Lipa no Rock in Rio

Entre os nomes internacionais mais pedidos para 2028, Rihanna é uma das artistas que mais despertam expectativa entre os fãs. A última vez que a cantora de Barbados esteve no Rock in Rio em 2015, quando foi uma das principais atrações da edição. Na ocasião, ela se apresentou no Palco Mundo e encerrou a noite com sucessos de diferentes fases da carreira.

Beyoncé também já deixou sua marca no festival. A cantora foi uma das atrações do Rock in Rio 2013, em uma apresentação que reuniu hits como “Crazy in Love”, “Single Ladies” e “Halo”.

Dua Lipa é outro nome que já passou pelo Rock in Rio e aparece novamente entre os desejos do público para 2028. A britânica foi atração da edição de 2022, quando fechou uma das noites do Palco Mundo com músicas do álbum “Future Nostalgia” e outros sucessos da carreira.



