A Cantora Dua Lipa visitou o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, na noite de quinta-feira, 20, com seus amigos. Ela está no Rio desde o dia 16 para realizar um show da sua turnê, Radiacal Optimism. Após realizar um show em São Paulo ela tem aproveitado para passear e conhecer pontos turísticos e bares da cidade.


Ontem a noite, a cantora publicou um álbum de fotos com todos nas redes sociais com registros de todos os lugares que visitou.  Ela aproveitou bares, visitou a quadra da escola de Samba Unidos de Vila Isabel, na zona norte do Rio e outros pontos badalados.


O show está marcado para 21 horas e os portões vão abrir às 16 horas. Cerca de 25 mil pessoas devem assistir a apresentação desta noite. Toda a capital carioca está funcionando com um  esquema especial de trânsito e segurança para a turnê “Radical Optimism”, que acontecerá na zona Sudoeste da cidade.

