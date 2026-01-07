Reprodução Sabrina Sato no primeiro ensaio de rua da Vila Isabel, celebrando a energia da comunidade e dando o tom de preparação para mais um carnaval como rainha de bateria

Sabrina Sato marcou presença no primeiro ensaio de rua da Unidos de Vila Isabel e mostrou, mais uma vez, porque é uma das rainhas de bateria mais queridas do carnaval carioca.

Em clima de emoção e gratidão, Sabrina destacou a importância da preparação, do encontro com a comunidade e da energia que vem do povo.

“O que não pode faltar é a energia da nossa escola”, afirmou, ressaltando a alegria contagiante da Vila Isabel e o sentimento de família que envolve o carnaval.





Sempre carismática, ela também manteve o suspense sobre a fantasia, revelando apenas que tudo será surpresa, e mandou um recado especial aos fãs, desejando um carnaval maravilhoso e um ano muito especial para todos.