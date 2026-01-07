Reprodução Instagram Atriz viralizou nas redes sociais ao sambar de shortinho em ensaio do Salgueiro





Com a proximidade do Carnaval, Bruna Griphao tem intensificado a rotina de preparação para brilhar na Marquês de Sapucaí, e um detalhe de seu treino recente acabou chamando atenção além do samba. A atriz gerou grande repercussão nas redes sociais ao surgir usando um shortinho curto durante uma aula do projeto "Samba no Pé", idealizado por Carlinhos do Salgueiro, iniciativa voltada ao ensino e aprimoramento do gingado das meninas da comunidade da escola.

Na última terça-feira (7), Bruna compartilhou em seu Instagram registros da atividade. Nas imagens, ela aparece descalça, vestindo roupas nas cores vermelho e branco do Salgueiro, com destaque para o short curto, que rapidamente virou assunto entre os seguidores. Enquanto ensaiava os passos ao lado das outras alunas, a atriz acompanhava atentamente as orientações de Carlinhos do Salgueiro, que conduzia a aula.

Reprodução Instagram Bruna Griphao deixou de viajar para marcar presença em ensaio





Na legenda da publicação, Bruna celebrou o retorno à rotina de ensaios. “Voltamos à programação normal. Dia de "Projeto Samba no Pé" com o amor da minha vida, Carlinhos do Salgueiro”, escreveu. Nos comentários, além de elogios ao empenho da atriz, muitos internautas destacaram o figurino escolhido para o treino, exaltando a boa forma e a confiança da artista.

A dedicação de Bruna ao Carnaval tem sido constante. A atriz chegou a abrir mão de uma viagem para Fernando de Noronha, que faria com outras ex-BBBs, para cumprir compromissos com o Salgueiro. No último fim de semana, ela participou de um ensaio de rua na Conde de Bonfim, na Tijuca, mesmo debaixo de chuva, e também marcou presença em um evento realizado na quadra da escola no sábado (3).

Em 2026, o Salgueiro apresentará o enredo “A delirante jornada carnavalesca da professora que não tinha medo de bruxa, de bacalhau e nem do pirata da perna-de-pau”, em homenagem à carnavalesca Rosa Magalhães, a maior campeã da história da Marquês de Sapucaí, que morreu em julho de 2023. Enquanto a escola se prepara para o desfile, Bruna Griphao segue chamando atenção não só pela dedicação aos ensaios, mas também pelos momentos que rendem comentários e engajamento nas redes sociais.



