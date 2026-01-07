Reprodução Flora Cruz marca presença no ensaio da Vila Isabel e celebra o samba, a família e o legado de Arlindo Cruz na história da escola

Presente no ensaio de rua da Unidos de Vila Isabel, Flora Cruz destacou a emoção de ver a escola desfilar ao som de um samba assinado por seu irmão, Arlindinho, reforçando a profunda ligação da família com a azul e branca.

A relação é marcada por história e conquistas: com samba de Arlindo Cruz, a Vila Isabel já alcançou o título no carnaval.

Em clima de carinho e celebração, Flora também falou sobre a relação com a rainha de bateria.





“A Sabrina sabe, é da família. Conversar com ela é sempre uma alegria. Eu e a minha família amamos e respeitamos muito a Vila Isabel. Estar aqui hoje, pra mim, é celebrar o samba, celebrar a alegria, o sucesso e o amor”, afirmou.