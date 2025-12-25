Reprodução/redes sociais Famosa partilha momento em família no Natal antecipado

A apresentadora Sabrina Sato, de 44 anos, emocionou seguidores ao compartilhar nas redes sociais que o Natal de 2025 foi vivido de maneira diferente da planejada pela família. Em um momento inusitado, ela revelou que o pai, Omar Rahal, teve de ser internado às vésperas da celebração, o que levou a apresentadora a antecipar parte da confraternização.

Em uma publicação em seu perfil nas redes sociais, Sabrina explicou que neste ano resolveu celebrar o Natal antecipadamente, reunindo os parentes logo cedo antes do dia 24 de dezembro. Inicialmente, era porque já passaria a data longe da filha, e depois a decisão ganhou mais um peso durante os preparativos, quando seu pai foi internado de forma inesperada, mudando todos os planos iniciais. “Ontem, sem saber o que nos esperava, meu pai foi internado. De repente, tudo aquilo que estava planejado mudou”, escreveu a apresentadora, descrevendo o momento de apreensão vivido pela família.

A internação rápida do pai de Sabrina, Omar Rahal, ocorreu no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, e levantou preocupações dos fãs da artista, que relembraram a luta contra o cancêr da família. Omar já havia enfrentado um diagnóstico de câncer no pâncreas e cirurgia para retirada do órgão em agosto de 2025, tendo recebido alta posteriormente e apresentado sinais de evolução na recuperação.

Natal diferente, amor em ação



No post, Sabrina explicou que a festa natalina que seria com todos os parentes reunidos, incluindo filhos, pais, irmãos, sobrinhos e tios dela e do marido, precisou ser suspensa em função da internação repentina. Ainda assim, ela resgatou no momento um significado profundo para a data, destacando que o espírito do Natal está no cuidado, na empatia e no amor e elogiando os profissionais de saúde que trabalham na época.