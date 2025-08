Reprodução/Instagram Flora Cruz

A influenciadora digital Flora Cruz emocionou seus seguidores ao compartilhar um registro no Instagram mostrando sua transformação física após perder 14 quilos. Em um post sincero, ela exibiu fotos do antes e depois, destacando os resultados de sua dedicação e a importância do apoio profissional durante o processo.





"Vocês estão acompanhando um pouco da minha mudança pelos stories, e já foram -14 kg nesse período!" , escreveu na legenda, ao lado das imagens que mostram a evolução do seu corpo.

Flora não escondeu as dificuldades enfrentadas, mas reforçou que a mudança valeu a pena.

"Não é fácil, é uma transformação de dentro para fora, e estou conseguindo graças a muito esforço" , confessou.





A jovem também destacou o papel fundamental de Airton Teles Jr. em sua jornada.

"Ele foi parte crucial nesse primeiro momento, com um plano totalmente personalizado para minhas necessidades, o que fez toda a diferença", agradeceu.

A abordagem individualizada do profissional parece ter sido essencial para os resultados alcançados.

O post rapidamente viralizou, recebendo centenas de mensagens de apoio e admiração de fãs que se inspiraram em sua determinação. Muitos seguidores compartilharam suas próprias histórias de superação, criando um ambiente de motivação mútua.