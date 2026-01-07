Divulgação TV Globo Belo e Viviane Araujo apareceram juntos pela primeira vez em cena de "Três Graças"





A TV Globo divulgou, nesta quarta-feira (7), as primeiras imagens de Belo e Viviane Araujo contracenando juntos na novela "Três Graças". Na trama, os artistas dão vida a Misael e Consuelo, personagens que compartilham um passado em comum e protagonizam cenas marcadas por tensão e ressentimentos.

No trecho divulgado pela emissora nas redes sociais, os personagens aparecem discutindo na sala de uma casa, trocando acusações e farpas que deixam evidente que se trata de um ex-casal. Em determinado momento do diálogo, Misael afirma: “Eu não sabia nada da vida”. Consuelo rebate de forma contundente: “E agora sabe? Porque, se não fosse eu ter vindo lá do Rio de Janeiro para cá, a essa hora você estaria preso por ter matado o tal do Ferette”, personagem interpretado por Murilo Benício. A dinâmica da cena chamou atenção do público por remeter, ainda que de forma indireta, à relação que Belo e Viviane tiveram fora da ficção.





Viviane Araujo também celebrou o início das gravações de sua personagem. A atriz, de 50 anos, usou o Instagram para comemorar o retorno às novelas da TV Globo e apresentar Consuelo aos seguidores. “Meus amores, Consuelo chegou! Ela chegou”, escreveu. A publicação recebeu uma série de comentários de fãs, que demonstraram expectativa pela trama e curiosidade em ver a atriz novamente dividindo cena com Belo.

















Relembre o relacionamento de Belo e Viviane

A repercussão também reacendeu o interesse do público pelo relacionamento vivido pelos dois no passado. Viviane Araujo e Belo começaram a namorar em 1998, em um período em que ambos viviam ascensão profissional. Ela se destacava como uma das principais musas do Carnaval carioca, enquanto ele consolidava seu nome no cenário musical como vocalista do grupo "Soweto".

O relacionamento ganhou grande atenção da mídia a partir de 2002, quando Belo foi preso por envolvimento com tráfico de drogas. Durante o período em que o cantor esteve detido, Viviane manteve-se ao seu lado, realizando visitas frequentes e manifestando apoio público. A postura da atriz na época reforçou sua imagem de companheira fiel e tornou o casal um dos mais comentados do universo das celebridades nos anos 2000.



