Reprodução/redes sociais Casal estreia jatinho de 25 milhões de reais nessas férias de fim de ano

A atriz Isis Valverde, de 38 anos, e o empresário Marcus Buaiz, de 46, marcaram o Natal de 2025 com uma aquisição de virada de ano em alto estilo ao estrearem o seu novo jatinho particular avaliado em cerca de R$ 25 milhões, em uma viagem em família para Vitória, no Espírito Santo, o destino é cidade natal de Marcus e palco da estreia da aeronave.

Nas imagens compartilhadas nas redes sociais do casal, o King Air 350, avião executivo bimotor turboélice com capacidade para até dez passageiros, tem cabine pressurizada e é habilitado a pousar em pistas menores, se tornando o protagonista desse momento especial pro casal, que completam 1 ano de casados.

A bordo, Isis e Marcus viajaram com os três filhos: Rael (7), filho da atriz com o empresário André Resende, e José Marcus (13) e João Francisco (11), frutos do casamento anterior de Buaiz com a cantora Wanessa Camargo. A família ficou hospedada em uma residência particular na capital capixaba, na ocasião, e a atriz aproveitou para mostrar o corpão com biquini durante passeio de barco com amigos, reforçando o clima de integração e luxo que marcam a data.

Novo capítulo na vida do casal



Isis e Marcus estão juntos desde junho de 2023, oficializando a união em dezembro de 2024, com uma cerimônia civil, e posteriormente realizando uma festa elegante para familiares e amigos em maio de 2025, no interior de São Paulo.

A estreia do jatinho particular surge como símbolo de uma nova fase para o casal, tanto pessoal quanto profissional, e se soma a uma trajetória que tem chamado atenção não só pela vida a dois, mas também pelas relações familiares harmoniosas e pelo papel de Isis como figura pública e mãe dedicada, sendo elogiada pela própria Wanessa Camargo, que afirmou em entrevista que Isis “é incrível e boa madrasta”, reforçando uma imagem positiva sobre o papel da atriz na dinâmica familiar.

Nas redes, os fãs reagiram com empolgação às imagens da viagem, comentando o espírito familiar do momento: muitos destacaram a presença das crianças e o clima de celebração de fim de ano e amor, enquanto outros elogiaram a conquista da aeronave como reflexo de um novo patamar de vida.



