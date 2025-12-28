Reprodução Paulinha Leite ganhou mais de 65 vezes na loteria

A ex-BBB Paulinha Leite se pronunciou nas redes sociais após a repercussão de um processo movido pela Caixa Econômica Federal contra a empresa Unindo Sonhos. A ação questiona a atuação da influenciadora na intermediação de bolões lotéricos.

Em vídeos publicados nos Stories do Instagram, Paulinha afirmou que o processo não é recente e já tramita há anos. Segundo ela, houve decisão favorável no Tribunal Superior, que autorizou a continuidade das atividades da empresa.

“Já falei aqui outras vezes, mas como eu falei, tá chegando novas pessoas, sobre esse processo da Caixa. Ele existiu, já tem, eu acho que 2, 3 anos, é um processo antigo”, disse.

A ex-BBB explicou que a atuação ocorre por meio da intermediação de bolões, sem exploração direta de serviços lotéricos. “O Tribunal Superior entendeu que a minha ação, o meu trabalho na União dos Sonhos é totalmente legal, é totalmente legítimo e eu tô autorizada a continuar fazendo o que eu faço, é intermediação do bolão”, afirmou.

O que diz a Caixa no processo

Na ação judicial, a Caixa sustenta que apenas a estatal tem autorização legal para explorar serviços lotéricos no Brasil. Por esse motivo, o banco pede que a Unindo Sonhos seja impedida de intermediar apostas em território nacional.

Paulinha rebate a acusação e afirma que a empresa não realiza sorteios nem vende apostas. “Eu ofereço o serviço pra pessoa não ir até uma lotérica, não enfrentar fila e ser no conforto da sua casa”, declarou. Ela também citou a confiança do público após resultados positivos anteriores.

A influenciadora afirmou que a atividade começou como uma brincadeira com seguidores. “Tudo começou com uma brincadeira com meus seguidores, que eu dava números aqui e as pessoas foram ganhando algumas vezes, claro que não sempre, gente”, disse. Em seguida, negou qualquer promessa de acerto. “Esses números que eu dou, não é que eu sou vidente, eu não previ os números que vão sair”, completou.

Nas redes sociais, Paulinha ironizou o processo ao comentar uma publicação sobre o caso. “E vou ganhar de novo esse 1 bilhão, aí vão ter que processar de novo ahahahhaahha e quem participar dos meus bolões também ahahah”, escreveu, citando o perfil da empresa.

Em agosto, a Unindo Sonhos chegou a sofrer decisão judicial que determinou a suspensão da divulgação das atividades. A medida foi revertida posteriormente pelo desembargador Newton Ramos, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que autorizou a continuidade das operações até o julgamento final.

A decisão do TRF-1 segue entendimento de um ofício publicado em 2024 pelo Ministério da Fazenda, que aponta que plataformas desse tipo não administram serviços lotéricos, mas atuam apenas como intermediárias entre apostadores e a Caixa.