O ator estadunidense James Ransone morreu aos 46 anos na Califórnia, nos Estados Unidos. A morte foi confirmada pelo Instituto Médico Legal de Los Angeles, que informou que o óbito foi classificado como suicídio.
Segundo o órgão oficial, o caso permanece registrado como em aberto, procedimento padrão para esse tipo de ocorrência, e o corpo foi liberado para os trâmites legais. Não foram divulgados outros detalhes sobre as circunstâncias da morte.
Trajetória
Nascido em Baltimore, em 1979, James Ransone estudou no Carver Center for Arts and Technology, em Towson, no estado de Maryland, entre 1993 e 1997, segundo o The Guardian.
Sua estreia de maior destaque ocorreu em 2002, quando coestrelou o drama Ken Park.
Um ano depois, James ficou conhecido por interpretar Chester “Ziggy” Sobotka na segunda temporada de The Wire, série da HBO ambientada em Baltimore.
Ransone participou de 12 episódios da produção criada por David Simon, dando vida a um estivador que se envolve com o crime local.
O ator voltou a trabalhar com Simon na minissérie Generation Kill, também da HBO, onde interpretou o fuzileiro naval Josh Ray Person ao longo dos sete episódios.
No cinema, um de seus trabalhos mais recentes foi em It: Capítulo Dois, no papel de Eddie Kaspbrak.
No Brasil, o Centro de Valorização da Vida (CVV) oferece apoio emocional gratuito e sigiloso pelo telefone 188, com atendimento 24 horas por dia.