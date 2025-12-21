REPRODUÇÃO/ SBT “Show do Milhão”

Exibido por décadas na televisão brasileira, o Show do Milhão entrou para a história como um dos programas de perguntas e respostas mais populares do país.

Apesar das inúmeras edições e retomadas do formato, apenas um participante conseguiu chegar ao prêmio máximo de R$ 1 milhão: Sidiney de Moraes, ex-funcionário do Banco do Brasil, natural do Mato Grosso do Sul.

A conquista ocorreu em 22 de outubro de 2003, quando Sidiney respondeu corretamente à pergunta decisiva sobre as datas de nascimento e registro do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Ao acertar “6 e 27 de outubro”, ouviu de Silvio Santos o anúncio que o tornou o primeiro e até hoje único milionário do programa.

Anos depois, em entrevista ao jornal O Globo, Sidiney detalhou como administrou o dinheiro recebido.

Segundo ele, parte significativa do prêmio foi destinada à família. Cada um de seus filhos recebeu R$ 100 mil, enquanto outros parentes também foram beneficiados com valores menores.

Desde então, Sidiney optou por uma vida discreta e distante da mídia. Morando longe dos holofotes, ele afirma que nunca teve interesse em explorar a fama.

Em 2017, inclusive, recusou um convite do SBT para retornar ao programa e reencontrar Silvio Santos. “Tem gente que faz loucura por causa de mixaria. É perigoso”, afirmou.

Criado por Silvio Santos, o Show do Milhão foi exibido originalmente entre 1999 e 2009, retornou à grade em 2021 sob o comando de Celso Portiolli e hoje integra o Programa Silvio Santos, apresentado por Patrícia Abravanel. Mesmo com as novas versões, o feito de Sidiney de Moraes permanece inédito na história da atração.