Instagram/Reprodução Lívia Andrade posa de biquíni em praia dos EUA

A apresentadora Lívia Andrade, de 42 anos, segue aproveitando sua temporada nos Estados Unidos e compartilhou, nesta quinta-feira (31), novos registros de um dia de praia em Anna Maria Island, na Flórida.

Com um biquíni rosa fio-dental, chapéu e óculos de sol, a estrela do Domingão com Huck posou diante de um cenário paradisíaco e também se refrescou no mar cristalino da região.

Nas redes sociais, Lívia refletiu sobre a importância de desacelerar e desfrutar momentos simples.

"Hora mágica, tudo fica mais colorido, brilhante e bonito. Energia, vibração e frequências restauradoras. Quantas vezes por mês você se permite???", escreveu em seus Stories no Instagram, onde publicou os cliques à la sereia.

Instagram/Reprodução Lívia Andrade

Os seguidores, claro, não pouparam elogios: "Diva iluminada, literalmente", comentou uma fã. "Sempre um espetáculo!" , escreveu outra. Entre as mensagens, ainda surgiram declarações como "A maior musa do Brasil" e "Sereia maravilhosa", reforçando a popularidade da apresentadora.