Reprodução: Instagram/@liviaandradereal Lívia Andrade

Lívia Andrade utilizou as redes sociais, na última segunda-feira (2), para anunciar que comprou um hotel em Santa Catarina. A artista contou que tinha o desejo de realizar a aquisição desde a pandemia, quando foi para o local e teve uma mudança significativa na sua vida amorosa e profissional.

Animada, a apresentadora revelou a novidade para os seguidores: " Tropecei na Serra Catarinense e comprei um hotel no meio das montanhas, entre cachoeiras, rios, vales e sagrados ", iniciou.



" Já tem um tempo. Não ia contar para vocês, para que estragar? Eu não estou mais cabendo em mim. Cada vez que eu vou e quase volto, eu fico mais intensa. Nessa minha intensidade, eu resolvi desenrolar minha língua de tapete e contar para vocês ", brincou ela.

" Nesse lugar, eu decidi mudar a minha vida. Na pandemia, eu vim conhecer esse lugar e ficar isolada da natureza. Aqui, na primeira semana de junho, há 5 anos, eu decidi encerrar ciclos. Encerrei o ciclo do meu casamento e de trabalho no SBT ", explicou a relação que tem com o lugar.

Em outro momento, Andrade também exibiu detalhes dos compartimentos que formam o hotel, como a sala com lareira e as decorações que lembram um rancho adaptado ao frio catarinense.

Experiência de quase morte

Na última quinta-feira (29), Lívia, o marido Marcos Araújo e o DJ norte-americano Kevin Brauer estavam no avião que precisou fazer um pouso de emergência após uma falha no trem de pouso da aeronove. A artista chegou a mandar mensagem para a família com tom de despedida.

Após o susto, a atriz concedeu uma entrevista ao Fantástico e detalhou os momentos de tensão que viveu. "C omo a gente estava voando baixo, o sinal do telefone começou a funcionar. Nesse momento, comecei a mandar mensagem pro meu irmão. Falei: 'Alan, a gente não tá conseguindo pousar. Reza pela gente, por favor. Pede pra mãe rezar também'. Aí ele respondeu: 'Calma, vai dar tudo certo'".

" Se fosse a minha hora, eu entregaria a minha vida. Agradeci a Deus por tudo e pedi: 'Cuida da minha mãe, do meu irmão...'. Depois, agradeci minha mãe por tudo que ela me deu, pela força, por ter me criado desse jeito. "