Reprodução/Instagram Mauri Lima, cantor e irmão de Chitãozinho & Xororó

O cantor Mauri Lima, de 55 anos, irmão da dupla Chitãozinho & Xororó, morreu na tarde deste domingo (07) em um acidente.

A informação foi confirmada por meio de uma nota divulgada pelos irmãos. No comunicado, eles informam ainda que o irmão Maurício, que fazia dupla com Mauri, também foi envolvido no acidente, mas está “fisicamente bem e sendo assistido”.

Trajetória na música

Nascido em 1970, em Mauá, na região metropolitana de São Paulo, Mauri morava atualmente em Indaiatuba (SP).

Ele era casado com a apresentadora do SBT Andrea Fabyanna e era tio de Sandy e Junior.

A dupla Mauri e Maurício foi formada há 35 anos. Ainda adolescentes, eles trabalhavam nos bastidores dos shows de Chitãozinho & Xororó, onde deram os primeiros passos na música.

Entre os anos 1980 e 1990, Maurício atuou como contrabaixista e backing vocal dos irmãos, enquanto Mauri integrava a equipe de produção, experiência que marcou o início da trajetória artística dos dois.





Leia o comunicado na íntegra

"É com profunda tristeza e enorme pesar que comunicamos o falecimento de Mauri Lima, irmão de Chitãozinho e Xororó, em um trágico acidente ocorrido na tarde deste domingo, 07 de dezembro. O fato é muito recente e as informações ainda estão sendo apuradas e consolidadas, mas informamos que Maurício está fisicamente bem e sendo assistido. A família agradece o carinho e o entendimento de todos em se reservarem neste momento de profunda dor."