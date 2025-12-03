Pedro H. Lopes/Portal iG Panini apresenta lançamentos, itens exclusivos e novidades para 2026 em estande próprio na CCXP

A Panini, veterana na CCXP, voltou a apostar alto na maior convenção de cultura pop do Brasil. Em entrevista ao Portal iG, a assessora de imprensa Sâmela Hidalgo revelou que a edição deste ano foi preparada com uma série de produtos exclusivos e que o público pode esperar anúncios importantes para 2026, incluindo títulos inéditos, novos licenciados e uma forte presença de mangás e produções brasileiras.

Presente na CCXP desde a primeira edição do evento, a empresa mantém a tradição de investir em ativações de grande porte e em lançamentos voltados especialmente para os fãs. Segundo Sâmela, a expectativa da equipe é sempre superar os anos anteriores, ampliando a presença das marcas licenciadas que fazem parte do catálogo, como DC, Marvel, Disney, Star Wars e Turma da Mônica.

“Nossa expectativa é sempre crescer em relação ao ano passado. A gente trabalha com muitas licenças e o objetivo é trazer essas marcas para perto do público de uma forma cada vez mais especial”, afirmou.

Entre os principais destaques de 2025, estão os produtos criados exclusivamente para a CCXP. De acordo com a assessora, diversos itens foram desenvolvidos apenas para o evento e podem ser encontrados somente no estande da editora.

“A gente mandou fazer produtos exclusivos pensando na CCXP. Essa é uma parte que movimenta muito o público, porque são materiais que só existem aqui”, explicou.





A estratégia reforça a forte ligação entre a marca e o público colecionador, que costuma buscar itens limitados como edições especiais, capas variantes e brindes temáticos.

Anúncios de 2026



Além dos lançamentos já disponíveis durante a feira, a grande aposta está nos anúncios programados para o sábado, quando a editora terá um palco próprio no evento. Segundo Sâmela, é nesse espaço que o público conhecerá boa parte das novidades planejadas para o próximo ano.



“A gente vai ter um palco aqui na CCXP e, no sábado, vamos fazer nossos anúncios. Dá para o público se preparar porque vai ter coisa boa”, garantiu.

A importância da CCXP para a empresa vai além do aspecto comercial. Para Sâmela, o evento é um ponto de encontro fundamental com a comunidade apaixonada por quadrinhos e cultura pop.

“A CCXP é a casa de todo o nosso público. É onde a gente consegue estar perto dos fãs, conversar com eles e apresentar as novidades que eles tanto esperam”, destacou.

Ela também frisou que o relacionamento com o público é pautado por uma relação emocional.

“A gente não trabalha com clientes, a gente trabalha com fãs. Lidamos com o amor dos fãs, e nosso trabalho é trazer esse amor para perto deles”, disse.

Questionada sobre o tipo de anúncios que serão feitos, Sâmela confirmou que haverá tanto novidades envolvendo grandes estúdios parceiros quanto licenciados totalmente inéditos.

LEIA TAMBÉM: CCXP2025: fãs interagem nos cenários das séries na Spoiler Night



“Temos coisas inéditas, licenciados inéditos, que vamos anunciar. Mas também vamos apresentar muitas novidades de DC, Marvel e Turma da Mônica, que já são marcas que a gente licencia”, afirmou.

Um dos segmentos que receberá atenção especial nos anúncios será o de mangás. Segundo a assessora, vários títulos inéditos devem chegar ao Brasil em 2026, ampliando ainda mais o catálogo voltado ao público fã de quadrinhos japoneses.

“Vamos anunciar vários mangás inéditos no Brasil. É uma área que cresce muito e tem uma base enorme de fãs”, ressaltou.





Além das produções internacionais, a programação também contempla lançamentos nacionais. Sâmela confirmou que haverá espaço para obras brasileiras nos futuros anúncios, reforçando o compromisso da empresa em equilibrar projetos de origem estrangeira com conteúdos produzidos no país.

“Vai ter coisa brasileira também. Não só de outros países”, garantiu.