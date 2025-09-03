Reprodução/Instagram/@kayky.brito Kayky Brito evita falar sobre Bruno de Luca após acidente

Dois anos se passaram desde o grave acidente que quase mudou a vida do ator Kayky Brito, atropelado em setembro de 2023 na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Na ocasião, ele sofreu politraumatismo e traumatismo cranioencefálico, precisando de cirurgias e semanas de internação em estado crítico.

Em recente passagem pelo aeroporto, o ator foi abordado pela equipe do programa "Fofocalizando", do SBT, e comentou sobre seu retorno à rotina de trabalho.

“Essa é uma pergunta que ouço muito. O bom da profissão é isso: posso interpretar personagens até os 120 anos, se Deus quiser”, disse, em tom bem-humorado.

Kayky destacou o quanto o carinho do público foi importante durante sua recuperação.

“Dois anos já se passaram. Sempre tive algumas sequelas, mas hoje estou totalmente bem. A energia, a fé e o apoio das pessoas fizeram diferença. Sou grato por tudo isso”, afirmou.

EXCLUSIVO! Kayky Brito fala com exclusividade sobre retorno à TV e também sobre seu renascimento há 2 anos em acidente! #FofocalizandoNoSBT pic.twitter.com/uIABZJsqmG— Fofocalizando (@pfofocalizando) September 2, 2025





Polêmica

A amizade entre Kayky Brito e Bruno de Luca é de longa data. Os dois trabalharam juntos em programas de televisão e cultivaram momentos de convivência fora das câmeras, tornando-se próximos.

No entanto, o relacionamento passou por desgaste após o episódio do acidente. Bruno estava com Kayky momentos antes do atropelamento, mas as imagens de segurança mostraram que ele deixou o local sem prestar socorro, o que gerou polêmica entre fãs e imprensa.

Ao ser questionado sobre a atual relação com Bruno, Kayky desconversou: “Estou com voo em cima da hora”.

Em seguida, mandou um recado que muitos interpretaram como uma indireta: “Eu estou vivo, gosto de todo mundo, não tenho nada contra ninguém”.

O atropelamento aconteceu na madrugada do dia 2 de setembro de 2023, na Avenida Lúcio Costa. O motorista do carro de aplicativo permaneceu no local e prestou assistência, enquanto Kayky foi rapidamente levado ao Hospital Miguel Couto e, posteriormente, transferido para o Hospital Copa D’Or.