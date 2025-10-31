Variety/Reprodução Joshua Leonard, Heather Donahue e Michael C. Williams

Quando A Bruxa de Blair chegou aos cinemas em 1999, poucos imaginavam que o filme independente, gravado em uma floresta de Maryland, nos Estados Unidos, com câmeras simples e atores desconhecidos, se tornaria um fenômeno cultural. Passados 26 anos do lançamento, veja como estão hoje os intérpretes que deram vida ao trio perdido na mata.

O longa, dirigido por Eduardo Sánchez e Dan Myrick, contava a história de três jovens cineastas que desaparecem enquanto investigam a lenda de uma bruxa. A narrativa em estilo documental e o uso dos nomes reais dos atores, Heather Donahue, Joshua Leonard e Michael C. Williams, deram ao público a sensação de estar assistindo a algo real.

Com orçamento de apenas US$ 60 mil (cerca de R$ 323 mil), o filme arrecadou mais de US$ 248 milhões (em torno de R$ 1,3 bilhão) e redefiniu o gênero de terror com a técnica do “ found footage ”, em que toda a história é contada pelas supostas gravações encontradas.

Heather Donahue

Instagram/Reprodução Heather Donahue





Heather Donahue, hoje conhecida como Rei Hance, deixou Hollywood poucos anos após o sucesso. Após participar de algumas produções menores, decidiu abandonar a atuação e buscar uma vida mais tranquila.

Ela se dedicou à escrita e ao cultivo de plantas medicinais, tornando-se ativista ambiental. Heather também publicou um livro de memórias sobre sua experiência no cinema e o impacto da fama repentina após o lançamento de A Bruxa de Blair.

Joshua Leonard

Instagram/Reprodução Joshua Leonard





Joshua Leonard continuou no mundo do cinema, mas manteve o foco em projetos independentes. Ele atuou em filmes como Humpday (2009) e If I Stay (2014), além de trabalhar como diretor e roteirista.

Leonard se destacou por seu envolvimento em produções autorais fora do circuito comercial. Atualmente, ele também se posiciona de forma ativa nas redes sociais sobre temas ligados à indústria do entretenimento.

Michael C. Williams

Instagram/Reprodução Michael C. Williams





Michael C. Williams seguiu um caminho mais discreto. Depois de alguns papéis menores, deixou os holofotes para se dedicar à educação e à comunidade.

Ele se formou em serviço social e passou a trabalhar com jovens em projetos de ensino e cinema. Williams ainda participa de convenções de fãs e encontros dedicados ao terror, onde fala sobre sua experiência no filme.

Direitos ao uso da produção



Mesmo após seguirem caminhos diferentes, os três atores voltaram a ser notícia em 2024, quando cobraram da Lionsgate, atual detentora dos direitos da franquia, pagamentos retroativos e participação em futuras produções relacionadas a A Bruxa de Blair.

Em carta aberta, eles pediram compensações financeiras e “ consulta significativa ” sobre qualquer novo projeto que utilize seus nomes ou imagens.

O estúdio, que já havia tentado reviver a história com Bruxa de Blair (2016), não comentou o pedido. Os criadores originais do longa, Eduardo Sánchez e Dan Myrick, declararam apoio ao elenco e reconheceram o papel essencial dos três atores para o sucesso do filme.





Mais de duas décadas depois, A Bruxa de Blair continua sendo lembrado como um dos maiores marcos do cinema de terror moderno, e seus intérpretes seguem como símbolos de um fenômeno que misturou ficção, improviso e realidade de forma inovadora.