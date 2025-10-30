Foto: Divulgacao Niko Dias lançará DVD ao vivo com arranjos inéditos para clássicos do reggae

O cantor, compositor e produtor Niko Dias anuncia a gravação de seu novo DVD Niko Dias Apresenta Reggae In Concert que revisitará grandes clássicos do gênero que conquistaram aclamação mundial em um repertório revisitado com arranjos sofisticados e inovadores e selam uma perfeita conexão com a performance vocal do artista em 12 canções repletas de muito groove em suas nuances musicais mergulhadas no pop e R&B.

A gravação de Niko Dias Apresenta Reggae In Concert acontecerá no dia 11 de novembro de 2025 no Teatro Nair Bello em São Paulo (Frei Caneca, 569 - 3º Piso - Consolação).





Sobre realizar um trabalho voltado ao reggae, Niko Dias revela que esta influência musical começou cedo em sua vida: "Desde 12 anos incorporei o reggae em minha vida. Muito pelos discos de vinil do Bob Marley e Peter Tosh,que minha irmã comprava na galeria. Depois mais adolescente ja comecei fazer dreads e tocar muito reggae", explica o artista.

Durante sua trajetória artística, Niko Dias participou de uma das banda que teve grande ascensão com o reggae, proporcionando o artista viajar por mais de 320 cidades e participar de programas de TV como Show da Virada da Globo, Sabadão do Gugu no SBT, Band, MTV, além de importantes rádios como 89FM, Jovem Pan, MIX e Transamerica. Essa base, com muito reggae, fez com este gênero, até hoje, esteja pulsando nas veias e ideias do artista.

A concepção do projeto audiovisual Niko Dias Apresenta Reggae In Concert , segundo o artista, foi um processo "bem trabalhoso, mas de muita vitória e superação" e para isso ele contou com a colaboração do produtor Cucabeats na elaboração das faixas que redescobrem os grandes clássicos do reggae.

"Com apenas duas cabeças pensantes da uma facilitada para encontrar a harmonia nas decisões. Na verdade uma cabeça (minha) com milhões de boas idéias, porém bastante desgovernadas (risos) e uma ( Cucabeats) com ótimas ideias e paciência para organizar e compreender as minhas supostas boas ideias. E mesmo tendo trabalhado juntos por muitos anos, esse com certeza é o nosso melhor álbum, com os melhores arranjos, melhores melodias. Nesses quatro meses, que levamos para desenvolver, finalizar, mixar e masterizar, a ansiedade foi lá no alto, mas a satisfação, gratidão e sensação de missão cumprida também estão nas alturas", explica Niko Dias.

O disco teve sua efeméride em meio à uma decepção profissional de Niko Dias, mas o artista enfatiza que sua intuição falou mais alto para a gravação de um trabalho voltado ao reggae - um grande sonho do artista - fosse realizado: "Esse album meio que foi uma ressaca de uma decepção profissional… eu ja vinha há algum tempo pensando em fazer esse projeto solo, mas acabou que entrou outro projeto na frente porém com uma banda e eu como sou um amante incondicional da música, shows, estúdio, pré-supondo que esse projeto em grupo teria um progresso mais rápido, acabei deixando de lado o projeto solo, mas me enganei, e minha intuição, mais uma vez, acertou!", disse.

"Chamei meu produtor musical o Cucabeats para conversar e passar apenas um exemplo de segmento, mas ele como “o mestre que é” ouviu um pouco e já disse: “Se você quer nessa linha então temos que fazer um estudo bem detalhado”, e eu claro concordei, afinal é o projeto mais requintado e "chic" que vou fazer nesses 25 anos de carreira. Como tenho seis canções do rei do reggae Bob Marley devidamente autorizadas pelas editoras e familiares necessários, resolvi fazer algumas releituras não só dessas seis canções, mas inclui outros seis hits de ícones da reggae music, como Peter Tosh, Jimmy Cliff e Inner Circle " , concluiu.

Niko Dias Apresenta Reggae In Concert é um convite para redescobrir as canções que tornaram o reggae um dos gêneros musicais mais aclamados do mundo e abre a porta para as novas gerações conheçam uma roupagem moderna destes clássicos.

