Sydney Sweeney

Mundialmente conhecida pela interpretação de Cassie Howard em "Euphoria", seriado juvenil da HBO Max, Sidney Sweeney deverá vir ao Brasil em breve para gravar um novo projeto visual que terá cenas ambientadas no país.

Trata-se de "O Homem do Rio". Considerado um clássico de 1964, o longa-metragem ganhará um remake e algumas das sequências serão filmadas no Rio de Janeiro. Sydney estaria cotada para a obra, segundo o Deadline.





Justin Lin, conhecido pela direção de "Velozes e Furiosos 5", deve cuidar da direção artística. Além de aparecer atuando no filme, Sweeney ainda acumularia outra função: a de produtora executiva, junto com os cineastas Kevin Walsh e Chase Palmer.

A obra original foi dirigida por Phillipe de Broca, tendo o roteiro assinado por Daniel Boulanger, Jean-Paul Belmondo e Ariane Mnouchkine. A história gira em torno de um soldado que embarca em uma missão implacável para resgatar a namorada, sequestrada e trazida para o Rio de Janeiro.

Ainda segundo informações do Deadline, Walsh e Willians foram os primeiros confirmados no remake. Depois de conseguirem arrematar os direitos para fazer uma releitura do longa, convidaram Sweeney. A Apple Original Films seria responsável pela adaptação.

Sydney Sweeney é uma atriz americana, com um vasto currículo em séries e filmes. "Everything Sucks!", "The Handmaid's Tale", "Pretty Little Liars", "Criminal Minds", "Grey's Anatomy" e "90210" foram alguns dos títulos mais conhecidos.

Em 2019, a intérprete ganhou destaque internacional ao participar de "Euphoria" como Cassie. O seriado, protagonizado por Zendaya, ganhará uma terceira temporada em 2026 e Sidney é uma das atrizes confirmadas na nova leva de episódios.