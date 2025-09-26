Instagram/@mariahcarey Mariah Carey lança "Here For It All" após sete anos de pausa

Depois de sete anos sem lançar inéditas, Mariah Carey voltou ao cenário musical nesta sexta-feira (26) com o álbum “Here For It All”, seu 16º trabalho de estúdio.

O projeto reúne nove faixas e contará com um videoclipe da colaboração com Anderson .Paak, intitulada “Play This Song”.

Em entrevista ao programa CBS Mornings, a cantora comentou sobre os rumores de romance com o músico, após os dois serem flagrados de mãos dadas.

“Ele apenas gosta de segurar a minha mão. Ele só pega na minha mão, não sei nem o que ele está fazendo”, disse.

Nas redes sociais, Mariah comemorou o lançamento com entusiasmo. Em um vídeo, surgiu em meio a uma chuva de prata e declarou:

“Here For It All já saiu. Eu sei que vocês estavam esperando, eu também estava esperando!”

Em uma postagem, ela agradeceu aos fãs pela paciência e aos artistas envolvidos no projeto:

“Não acredito que está aqui! Este álbum representa muitos lados diferentes de mim e mal posso esperar que o ouçam. Espero que gostem tanto de ouvir quanto eu gostei de fazer”, escreveu.