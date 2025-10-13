@marciadantastv/Reprodução Márcia Dantas, jornalista da Jovem Pan

A jornalista Márcia Dantas, apresentadora da Jovem Pan, teve o vidro de seu carro quebrado em uma tentativa de assalto na Rua Major Diogo, embaixo do Viaduto Júlio de Mesquita Filho, no bairro Bela Vista, em São Paulo, nesta segunda-feira (13), enquanto seguia para buscar o filho após o trabalho.





Segundo o relato postado pela jornalista e pela Jovem Pan nas redes sociais, um frentista de um posto de gasolina alertou Márcia de que a região é conhecida por frequentes crimes.

O carro foi retirado por guincho, ela seguiu em um táxi fornecido pelo seguro e não sofreu ferimentos.

No vídeo, a jornalista ainda relatou que já havia sido assaltada em outro semáforo antes do episódio atual.



Após o incidente, Márcia relatou em vídeos que parou no posto para se acalmar e esperar o guincho. Ela contou que sempre passa pela região, mas que hoje precisou parar no semáforo e acabou sendo surpreendida pelo ataque: " Só senti, isso, só levei o susto na pancada ."

Ela descreveu o momento de pânico e como reagiu. "Eu gritei e aí eu não sabia o que fazer. Eu tentei andar e o carro não ia… comecei a buzinar igual uma louca." A jornalista avaliou que o agressor provavelmente não estava armado, já que o vidro possuía película antifurto.

Alerta do frentista

Márcia também comentou a conversa com o frentista do posto, que alertou sobre a frequência de crimes na área. Ela explicou que foi orientada a não passar mais pelo local, pois, segundo o funcionário, " aqui acontece isso todo dia… Eles roubam mesmo ."

A jornalista relatou a sensação de impotência após o ataque, afirmando que o susto foi grande, mas que agradeceu por não ter se ferido: " Com uma sensação horrorosa de impotência, um susto horrível, coração acelerado e agradecendo a Deus, né? Por ter sido só o vidro ." Ela destacou que só estava sozinha no carro e que o filho não estava junto, o que trouxe alívio.





Em reflexão sobre os impactos do episódio, Márcia disse que a experiência reforçou o desejo de pensar em segurança: comentou sobre considerar a compra de um carro blindado e, em função da violência, cogitar até mudar de residência.