Os atores Alec Baldwin, 67, e Stephen Baldwin, 59, se envolveram em um acidente de carro nesta segunda-feira (13) nos Estados Unidos.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Alec afirmou que o acidente ocorreu após um caminhão de lixo cruzar repentinamente seu caminho. “ Um cara me cortou em um caminhão enorme, o maior caminhão de lixo que já vi ”, contou.

O ator explicou que desviou para evitar a colisão e acabou batendo em uma árvore. Ele ressaltou que está bem, assim como o irmão, e agradeceu ao Departamento de Polícia de East Hampton pelo atendimento. “ Quero agradecer aos policiais que vieram me ajudar. Meu carro, na verdade, o carro da minha esposa, ficou destruído, mas estamos bem ”, disse.

Alec Baldwin havia participado de um festival de cinema dias antes do acidente. No vídeo, Baldwin também aproveitou para parabenizar a equipe do festival realizado em Long Island, mencionando nomes de organizadores e patrocinadores.

Carreiras e histórico

Alec Baldwin é conhecido por filmes como Os Fantasmas Se Divertem (1988), A Caçada ao Outubro Vermelho (1990) e Os Infiltrados (2006), além da série Um Maluco na TV, pela qual ganhou prêmios Emmy e Globo de Ouro. Ele também ficou marcado por imitar o ex-presidente Donald Trump no programa Saturday Night Live.





O ator enfrentou polêmicas recentes, incluindo o disparo acidental que matou a diretora de fotografia Halyna Hutchins durante as filmagens do longa Rust: A Lei do Oeste, em 2021. O processo criminal foi arquivado em 2024.

Stephen Baldwin é conhecido por filmes como Nascido em 4 de Julho (1989) e Os Suspeitos (1995), além de participações em programas de TV e reality shows.