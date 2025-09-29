@badbunnypr/Reprodução Benito Antonio, conhecido por seu nome artístico Bad Bunny

Bad Bunny, cantor e rapper porto-riquenho três vezes vencedor do Grammy, foi anunciado como atração principal do intervalo do Super Bowl 2026, que será realizado no domingo, 08 de fevereiro, no Levi’s Stadium, em Santa Clara, Califórnia, nos Estados Unidos.





A confirmação foi feita pelo artista em sua conta no Instagram e replicada pela Apple Music, NFL e Roc Nation durante a transmissão do Sunday Night Football, partida entre Green Bay Packers e Dallas Cowboys pela NBC.

Em comunicado, Bad Bunny afirmou: “ O que estou sentindo vai além de mim mesmo. É para aqueles que vieram antes de mim e percorreram inúmeras jardas para que eu pudesse entrar e marcar um touchdown. Isto é pelo meu povo, minha cultura e nossa história. Diga à sua avó que seremos o HALFTIME SHOW DO SUPER BOWL. ”

Produção do show

A transmissão do Apple Music Super Bowl LX Halftime Show será produzido pela DPS, com Jesse Collins e Roc Nation como produtores executivos e direção de Hamish Hamilton. Roc Nation atua como consultor estratégico do espetáculo.

O show será transmitido pela NBC e disponível no serviço de streaming Peacock.

Shawn “Jay-Z” Carter, fundador da Roc Nation, comentou: “ O que Benito tem feito e continua fazendo por Porto Rico é verdadeiramente inspirador. Estamos honrados em tê-lo no maior palco do mundo. ”

Jon Barker, vice-presidente sênior de produção de eventos globais da NFL, destacou a capacidade de Bad Bunny de conectar gêneros, idiomas e públicos, afirmando que seu desempenho dinâmico e sua conexão com os fãs proporcionarão uma experiência inesquecível.

Oliver Schusser, vice-presidente de música, esportes e Beats da Apple, complementou: “ Poucos artistas representam a interseção de música e cultura tão perfeitamente quanto Bad Bunny. Sua música elevou a música latina ao centro da cultura pop, e estamos animados para entregar esta apresentação histórica a milhões de fãs em todo o mundo .”





Carreira e próximos projetos

Bad Bunny recentemente concluiu residência de 30 shows em San Juan e anunciará o início da DtMF World Tour em 21 de novembro, em Santo Domingo, República Dominicana, com encerramento em 22 de julho, em Bruxelas, Bélgica.

O artista também estreará como apresentador do programa Saturday Night Live, temporada 51, em 04 de outubro, com Doja Cat como convidada musical. Além disso, ele acumula aparições recentes em cinema, incluindo Um Maluco no Golfe 2 e Ladrões.

O Super Bowl LX seguirá a tradição de grandes apresentações no intervalo, que no ano anterior teve Kendrick Lamar como atração principal, acompanhado de SZA e Serena Williams, tornando-se o show mais visto da história do evento e recebendo quatro indicações ao Emmy, incluindo o prêmio de Direção Musical de Destaque.