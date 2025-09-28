Rede Globo Gracyanne Barbosa se machuca na Dança dos Famosos e pode deixar o quadro

Gracyanne Barbosa, 42 anos, se machucou durante apresentação da Dança dos Famosos exibida neste domingo (28). A influenciadora reclamou de dores no joelho após a performance gravada na última quinta-feira (25) e recebeu atendimento médico ainda nos bastidores do programa.

Gracyanne Barbosa arrasou muito, entregou tudo e deu o melhor de si.

Apesar da queda, ficou tudo perfeito! #Domingão | #DançaDosFamosos pic.twitter.com/cj4DRRNAWr — Marcello 🎗 (@MarcelloSemog) September 28, 2025





Gracyanne performou lambada ao lado do professor Linekee Ayres. Na reta final, a influenciadora se lesionou e precisou de ajuda no palco. Luciano Huck levou gelo para amenizar a dor, enquanto o colega de elenco Richarlyson a auxiliou.





Repercussão e atualização de Luciano Huck

No encerramento do programa, Luciano Huck tranquilizou o público sobre a recuperação de Gracyanne. " Se Deus quiser estará de volta em duas semanas ", afirmou o apresentador, destacando que ela segue acompanhada pela equipe médica.

Até o momento, Gracyanne não confirmou se continuará na competição. Em publicação nas redes sociais, ela agradeceu o apoio recebido. " Vocês são os melhores da vida! Obrigada Luciano, toda equipe do domingo, meus amigos de elenco, o carinho, cuidado e atenção de vocês, faz toda diferença ", escreveu.

Enquanto isso, outros participantes se destacaram na noite de lambada. David Junior e Silvero Pereira receberam as maiores notas do júri artístico, técnico e da plateia, garantindo liderança na classificação.

O ranking do grupo B ficou definido com:

1º Silvero Pereira e Thais Sousa, somando 113,8 pontos;

2º David Junior e Jaque Paraense, com 112,2 pontos;

3º Duda Dantos e Dani Norton, com 111,5 pontos;

4º Gracyanne Barbosa e Linekee Ayres, com 110,4 pontos.