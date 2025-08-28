Clarissa Barçante - ALMG/Reprodução João Vítor Xavier é o novo CEO da CNN Brasil

Rubens Menin escolheu João Vítor Xavier (Cidadania), deputado estadual em Minas Gerais e jornalista esportivo, como o novo CEO da CNN Brasil, menos de uma semana após a saída de João Camargo do cargo de presidente, anunciada na sexta-feira (22). A informação foi divulgada pelo jornalista Lauro Jardim. O iG aguarda retorno da assessoria de Xavier e da emissora.



A CNN enfrenta uma reestruturação interna, marcada por demissões na diretoria, incluindo Cris Moreira, vice-presidente de Relações Estratégicas e Negócios, e Acácio Luiz Costa, secretário executivo do conselho.

Quem é

Nascido em Belo Horizonte, João Vítor Xavier integra a equipe de esportes da Rádio Itatiaia desde 2000, apresentando diariamente o programa Bastidores desde 2004.

Em 2021, assumiu a vice-presidência da holding Itasat. Desde 2023, apresenta o programa CNN Esportes S/A.

Ele já cobriu eventos internacionais, como Jogos Olímpicos, Copas do Mundo e finais de competições como Copa Libertadores, Campeonato Brasileiro e Liga dos Campeões da Europa.



Trajetória política

No campo político, Xavier foi vereador em Belo Horizonte em 2008 e eleito deputado estadual em 2010, com 56.956 votos.







Saída de João Camargo da emissora

João Camargo deixou a presidência do conselho executivo da CNN Brasil em 25 de agosto, alegando desejo de se dedicar a outros projetos empresariais, segundo memorando interno aos funcionários.

A transição é conduzida por Nicola Calicchio, ex-CEO da McKinsey na América Latina, em conjunto com Rubens Menin.

