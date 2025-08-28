Reprodução/Divulgação Fernanda Torres

Fernanda Torres, de 59 anos, falou sobre o casamento de 27 anos com o diretor Andrucha Waddington, de 55 anos. Em entrevista publicada nesta quinta-feira (28) no podcast Isso Não é Uma Sessão de Análise , a atriz destacou que a relação funciona porque os dois são diferentes. O casal tem dois filhos, Joaquim e Antonio.

“ Eu casei com o Andrucha e a gente era muito diferente. Eu sou cinco anos mais velha, a família dele é totalmente diferente da minha. O pai dele casou três vezes, tem filhos dos dois primeiros casamentos, é uma família enorme. A mãe também já tinha filho, então é um barulho a família do Andrucha perto da minha, mas repeti de certa forma a relação do meu pai e da minha mãe ”, disse.

Fernanda também lembrou o pai, Fernando Torres, que morreu em 2008. “ Tenho muita pena do Andrucha não ter conhecido meu pai há mais tempo. Ele conheceu, mas [queria que tivessem] convivido. Acho que o Andrucha ia libertar meu pai. Ele ia ser um bad boy na vida do meu pai ”, afirmou.

A atriz recordou ainda o período em que precisou lidar com os filhos do marido, Pedro e João, frutos de uma relação anterior. “ O Andrucha era mais novo que eu, mas já tinha dois filhos. O Pedro tinha 1 ano e o João 1 ano e 9 meses. De repente, estava convivendo com duas crianças. A mãe deles é uma mulher extraordinária. Nunca houve tensão, a separação deles foi muito bem e tenho um carinho enorme por ela e pelos meninos ”, comentou.

Ela também falou sobre os desafios na criação dos filhos. “ [Primeiro] veio o Joaquim, imagina três garotos. Isso foi complicado porque eu tive uma educação diferente da que o Andrucha tinha com os meninos, então o Joaquim se sentia injustiçado. Eu cobrava estudo, eu era mais CDF, e eles eram mais livres ”, afirmou.

O nascimento de Antonio, quando Fernanda tinha 42 anos, trouxe novas adaptações. “ Teve uma hora que falei: ‘Andrucha, não está dando para ter [filhos] de um bebê a um adolescente de 17 anos. A gente vai enlouquecer’. Naturalmente, a gente passou um tempo em duas casas e isso meio que acalmou a casa. Depois, naturalmente, a gente voltou a morar junto. É uma família com quatro moleques ”, contou.

Apesar dos desafios, Fernanda disse que nunca pensou em separar. “ O interessante é que hoje eu olho e permaneci casada como meus pais. Seja lá as crises que eu e Andrucha tenhamos tido na vida, eu me sinto bastante próxima da relação [dos meus pais] acho que eu repeti ”, explicou.

A atriz concluiu refletindo sobre o sentido da união. “ Ser monogâmico nos dias atuais é revolucionário. Você não fica casado com a mesma pessoa, você vai mudando. É um processo de amadurecimento muito legal. Nos primeiros anos, você jura que vai mudar aquela pessoa para ficar mais parecida com o que você sonha. Depois, você entra em uma fase que você desiste de mudar a pessoa. Minha analista me falou uma coisa maravilhosa, que é bem o caso. Ela disse: ‘Você e Andrucha estão juntos para poderem ficar sós’. Isso nós temos, somos capazes de ficar sozinhos. Acho que isso é o segredo de um casamento ”, concluiu.