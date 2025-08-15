Pedro H. Lopes Personagens mais horripilantes do Circo dos Horrores no Hopi Hari

Nesta sexta-feira (15), o Hopi Hari estreou a 24ª edição da Hora do Horror , o maior evento de terror da América Latina. A temática Circo dos Horrores: A Origem apresenta personagens inspirados em estereótipos circenses, incluindo palhaços assassinos, irmãs siamesas e figuras deformadas. A atração ficará disponível até 31 de outubro, com expectativa de receber mais de 500 mil visitantes.

O parque revelou os personagens em primeira mão durante a abertura oficial. Entre as figuras, estão palhaços com martelos, bastões e serras elétricas, além de muito sangue na boca e nas mãos. Também marcam presença uma mulher barbada, uma criatura meio humana e meio roedor, pessoas possuídas e uma aranha de aparência humana.

Veja as fotos

Criaturas que arrepiam até os mais corajosos

A cenografia aposta no clima sombrio dos freak shows, com figurinos detalhados e iluminação de atmosfera vintage. Os personagens circulam por túneis inéditos, como Circo dos Horrores, que simula um prédio abandonado, e Cativeiro, que recria um laboratório macabro.

Além das interações assustadoras, os visitantes participam de um enredo ambientado em 1957, em uma cidade fictícia marcada por desaparecimentos misteriosos e pelas experiências do enigmático Sir Freak. A proposta é levar o público a um mergulho completo no universo do terror circense.

A edição também resgata a essência da clássica temporada de 2009, que se tornou um marco para fãs do evento.