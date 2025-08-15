Pedro H. Lopes Hopi Hari: Circo dos Horrores marca estreia da 24ª Hora do Horror

O Hopi Hari deu início, nesta sexta-feira (15), à temporada 2025 da tradicional Hora do Horror, considerada o maior evento de terror da América Latina.

Em sua 24ª edição, a temática “Circo dos Horrores: A Origem” transportará o público para uma trama ambientada em 1957, em uma cidade fictícia marcada por desaparecimentos misteriosos e pelas experiências macabras do enigmático Sir Freak.

Inspirada na edição clássica de 2009, a nova temporada combina cenografia de freak shows, figurinos detalhados e atmosfera vintage.

Dois túneis inéditos estrearam para desafiar os visitantes mais corajosos: “Circo dos Horrores” , que simula um prédio abandonado tomado por criaturas deformadas, e “Cativeiro” , um laboratório de horrores onde pessoas eram transformadas em atrações bizarras.

Pedro H. Lopes Hopi Hari: Circo dos Horrores marca estreia da 24ª Hora do Horror





Imersão antes da estreia

A edição 2025 inovou ao envolver o público semanas antes da abertura oficial, por meio do jogo interativo “O Último Rastro” . No melhor estilo ARG (Alternate Reality Game), o desafio espalhou pistas em blogs e redes sociais, acompanhando a investigação da personagem Verônica Reis sobre o desaparecimento de seu bisavô em 1957.

A caçada virtual, que garantiu ingressos e experiências exclusivas aos jogadores mais rápidos, contou com mais de 30 mil acessos e a participação de dois mil seguidores.





Programação para todos os públicos

Além do terror, o Saloon recebe um espetáculo inédito inspirado no musical “O Rei do Show” , com personagens marginalizados que se unem para criar um espetáculo próprio. Com figurinos retrô e mensagem de inclusão, a peça oferece uma pausa leve na intensa programação noturna.

Durante o dia, visitantes também podem se aventurar na atração Katakumb, o maior labirinto de horror da América Latina, aquecendo o clima de suspense antes do pôr do sol.

Pedro H. Lopes 24ª edição da Hora do Horror do Hopi Hari, em 2025





Expectativa de público

A organização estima receber mais de 500 mil visitantes até o encerramento, em 31 de outubro, superando a marca histórica de 2024.

“Preparamos uma temporada grandiosa para honrar o carinho de quem acompanha a Hora do Horror há mais de duas décadas” , afirmou Mariana Mello, diretora de marketing do parque.

Serviço

Hora do Horror 2025 – Circo dos Horrores: A Origem

Período: 15 de agosto a 31 de outubro

Funcionamento: 11h às 20h30

Ingressos: a partir de R$ 142,89 (descontos progressivos)

Vendas: hopihari.com.br/temporadaHoradoHorror2025 | (11) 4210-4000



