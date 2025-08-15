Hopi Hari: Circo dos Horrores marca estreia da 24ª Hora do Horror
Pedro H. Lopes
Hopi Hari: Circo dos Horrores marca estreia da 24ª Hora do Horror

O Hopi Hari deu início, nesta sexta-feira (15), à temporada 2025 da tradicional Hora do Horror, considerada o maior evento de terror da América Latina.

Em sua 24ª edição, a temática “Circo dos Horrores: A Origem” transportará o público para uma trama ambientada em 1957, em uma cidade fictícia marcada por desaparecimentos misteriosos e pelas experiências macabras do enigmático Sir Freak.

Inspirada na edição clássica de 2009, a nova temporada combina cenografia de freak shows, figurinos detalhados e atmosfera vintage.

Dois túneis inéditos estrearam para desafiar os visitantes mais corajosos: “Circo dos Horrores” , que simula um prédio abandonado tomado por criaturas deformadas, e “Cativeiro” , um laboratório de horrores onde pessoas eram transformadas em atrações bizarras.

Imersão antes da estreia

A edição 2025 inovou ao envolver o público semanas antes da abertura oficial, por meio do jogo interativo “O Último Rastro” . No melhor estilo ARG (Alternate Reality Game), o desafio espalhou pistas em blogs e redes sociais, acompanhando a investigação da personagem Verônica Reis sobre o desaparecimento de seu bisavô em 1957.

A caçada virtual, que garantiu ingressos e experiências exclusivas aos jogadores mais rápidos, contou com mais de 30 mil acessos e a participação de dois mil seguidores.


Programação para todos os públicos

Além do terror, o Saloon recebe um espetáculo inédito inspirado no musical “O Rei do Show” , com personagens marginalizados que se unem para criar um espetáculo próprio. Com figurinos retrô e mensagem de inclusão, a peça oferece uma pausa leve na intensa programação noturna.

Durante o dia, visitantes também podem se aventurar na atração Katakumb, o maior labirinto de horror da América Latina, aquecendo o clima de suspense antes do pôr do sol.

24ª edição da Hora do Horror do Hopi Hari, em 2025
Pedro H. Lopes
24ª edição da Hora do Horror do Hopi Hari, em 2025


Expectativa de público

A organização estima receber mais de 500 mil visitantes até o encerramento, em 31 de outubro, superando a marca histórica de 2024.

“Preparamos uma temporada grandiosa para honrar o carinho de quem acompanha a Hora do Horror há mais de duas décadas” , afirmou Mariana Mello, diretora de marketing do parque.

Serviço

Hora do Horror 2025 – Circo dos Horrores: A Origem
Período: 15 de agosto a 31 de outubro
Funcionamento: 11h às 20h30
Ingressos: a partir de R$ 142,89 (descontos progressivos)
Vendas: hopihari.com.br/temporadaHoradoHorror2025 | (11) 4210-4000

