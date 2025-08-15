Imagem: Reprodução/ Divulgação Dos pedidos dos fãs à realidade: Hora do Horror 2025 traz de volta o clássico de 2009

Em meio a uma onda de desaparecimentos no interior, o horizonte de 1957 ganha uma silhueta incomum: uma tenda gigante, erguida do dia para a noite, anuncia a chegada de um circo como nenhum outro. A partir desta sexta-feira (15), o Hopi Hari revive esse cenário na Hora do Horror 2025 – Circo dos Horrores: A Origem, temporada que retorna ao universo sombrio da edição de 2009 e leva os visitantes a um mergulho em crimes brutais, criaturas deformadas e segredos guardados sob a lona.

No enredo, um artista frustrado transforma seu circo itinerante em um espetáculo de horror, recrutando à força moradores da cidade e submetendo-os a intervenções físicas cruéis, amputações e até lobotomias. O resultado são criaturas deformadas que se tornam as estrelas do show.

Duas atrações centrais mergulham o público nesse universo:

Cativeiro: uma casa esquecida pela história, palco de crimes hediondos. Aqui, vítimas eram mutiladas e moldadas para se tornarem aberrações de exibição.

Hoje, os corredores guardam ecos de sofrimento e provocam nos visitantes a tensão de quem sente cada horror de perto.

Circo dos Horrores: uma tenda que abriga um antigo prédio abandonado, quartel-general da trupe. Risos distorcidos, aplausos abafados e criaturas misteriosas circulam entre sombras e luzes intermitentes.

Cada canto guarda segredos que desafiam o visitante a atravessar suas cortinas sem perder a sanidade.

A cenografia e os figurinos são inspirados nos freak shows norte-americanos da década de 1950, e personagens clássicos, como Mr. Freak, retornam em meio a figuras inéditas, ampliando o universo narrativo.





Palhaços nada engraçados, ventríloquos inquietantes, atiradores de facas e ciganas misteriosas mantêm o suspense constante.

Segundo Anderson Rodrigues, diretor artístico do Hopi Hari, a edição foi planejada para atender à demanda do público. “Essa história nunca morreu no imaginário dos fãs. Agora mostramos como nasceu esse circo amaldiçoado, com uma produção ainda mais grandiosa”, afirma.

A Hora do Horror acontece de sexta a domingo, das 11h às 20h30, até 31 de outubro. A altura mínima para Cativeiro e Circo dos Horrores é 1,20 metro, e o evento é recomendado para maiores de 12 anos.

Ingressos custam a partir de R$ 142,89, com descontos progressivos para compras acima de duas unidades e condições especiais para grupos de 15 ou mais pessoas. Informações e vendas estão no site e pelo telefone (11) 4210-4000.