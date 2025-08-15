Pedro H. Lopes Circo dos Horrores: veja imagens desde que os portões se abriram

O Hopi Hari abriu nesta sexta-feira (15) a temporada 2025 da Hora do Horror , que chega à 24ª edição com o tema Circo dos Horrores: A Origem. O maior evento de terror da América Latina acontece até 31 de outubro e deve atrair mais de 500 mil visitantes, segundo a organização.

A temática leva o público para 1957, em uma cidade fictícia marcada por desaparecimentos e pelas experiências de Sir Freak, figura central da história. A cenografia mistura estética vintage, figurinos detalhados e elementos de freak shows.

Dois novos túneis prometem grandes sustos: Circo dos Horrores, ambientado em um prédio abandonado, e Cativeiro, que recria um laboratório onde pessoas eram transformadas em atrações bizarras.





Visitantes comentam expectativa para a Hora do Horror

O grupo formado por Isabella Ramos Marttinati, Emilly Ester Martins dos Santos, Gabrielly Ferreira, Bruno Santos, Jéssica Lauany dos Santos Dib e Pedro Dib viajou de Ribeirão Preto (SP), Igarapava (SP) e Uberaba (MG) para acompanhar a estreia. Eles têm entre 16 e 23 anos.

Gabrielly Ferreira, de 18 anos, contou à reportagem do Portal iG quais eram suas expectativas para a noite.

“O parque é muito grande, tem muitas atrações, é muito divertido. A hora passa e a gente nem percebe. Eu acho que a Hora do Horror vai ser muito legal. Eu já tô muito ansiosa .”

Já Pedro Dib, de 23 anos, relatou a longa viagem que fez até chegar à Hora do Horror.

“ Expectativa nossa é tomar muito susto. A gente veio de longe para acompanhar a Hora do Horror, tomar susto até cansar. Saímos da nossa cidade às 3h, chegamos aqui às 10h e vamos curtir até as 9h da noite. ”

Pedro H. Lopes Grupo de amigos de Ribeirão Preto, Igarapava e Uberaba





O evento é para todos os públicos. Uma família de Atibaia (SP) chegou cedo para aproveitar todas as atrações do parque.

Tereza de Paula, de 37 anos, relembrou o evento em sua juventude.

“ Espero que seja como na minha adolescência. Sempre vinha com a escola. Esse ano é o circo do horror, uma releitura de 2009. Naquele ano não vim porque o Bernardo nasceu, mas antes vinha todos os anos .”

Manuela Almeida, de apenas 11 anos, experimentou o parque pela primeira vez.

“ Minha expectativa é muito boa. Fiz essa maquiagem para ver tudo. Espero que eu não fique com medo. Já fomos no Kamikaze,foi bem legal. Também fomos na montanha-russa. ”

Pedro H. Lopes Família de Atibaia aproveita as atrações do Hopi Hari





Durante o dia, o parque mantém atrações como o Katakumb, maior labirinto de horror da América Latina. À noite, a programação se intensifica com apresentações e encenações de terror.

O Saloon oferece um espetáculo inspirado em O Rei do Show, com mensagem de inclusão e ambientação retrô. A atração serve como respiro antes da experiência noturna mais intensa.

Segundo Mariana Mello, diretora de marketing, a meta é superar o público do ano anterior. “ Preparamos uma temporada grandiosa para honrar o carinho de quem acompanha a Hora do Horror há mais de duas décadas .”

O evento segue até 31 de outubro, com ingressos a partir de R$ 142,89 e descontos progressivos no site oficial. O parque funciona das 11h às 20h30 durante o período especial.