Pedro H. Lopes Circo dos Horrores: veja imagens desde que os portões se abriram

O Hopi Hari iniciou nesta sexta-feira (15) a 24ª edição da Hora do Horror, maior evento de terror da América Latina. Com o tema Circo dos Horrores: A Origem , a temporada vai até 31 de outubro e deve receber mais de 500 mil visitantes, segundo a organização. A história se passa em 1957, em uma cidade fictícia marcada por desaparecimentos e pelas experiências do misterioso Sir Freak.

Inspirada em uma edição de 2009, a atração mistura cenografia de freak shows, figurinos elaborados e clima vintage. Dois túneis inéditos estrearam: Circo dos Horrores, que simula um prédio abandonado, e Cativeiro, que recria um laboratório onde pessoas eram transformadas em atrações bizarras.

A temporada começou com uma ação inédita: o jogo interativo O Último Rastro, no formato ARG ( Alternate Reality Game ). Pistas espalhadas em blogs e redes sociais levaram o público a acompanhar a investigação de Verônica Reis sobre o desaparecimento do bisavô, em 1957. Mais de 30 mil acessos foram registrados, e dois mil participantes disputaram ingressos e experiências exclusivas.

Além do terror, a programação conta com o espetáculo do Saloon, inspirado no musical O Rei do Show , que traz personagens marginalizados criando um espetáculo próprio. Durante o dia, visitantes também podem se aventurar no Katakumb, maior labirinto de horror da América Latina, antes de encarar a programação noturna.