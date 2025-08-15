Pedro H. Lopes Personagens mais horripilantes do Circo dos Horrores no Hopi Hari

O Hopi Hari iniciou nesta sexta-feira (15) a temporada 2025 da Hora do Horror. Com o tema Circo dos Horrores: A Origem , a edição apresenta atrações inspiradas em crimes fictícios e lendas sombrias do universo circense.

Os cenários foram criados para simular ambientes macabros, como uma casa marcada por assassinatos e um cativeiro onde vítimas eram transformadas em monstros para o espetáculo.

“ Preparamos uma temporada grandiosa para honrar o carinho de quem acompanha a Hora do Horror há mais de duas décadas ”, disse Mariana Mello, diretora de marketing do parque.

A experiência começa em uma estrutura que recria uma cena de crime. O espaço mostra o esconderijo do mestre de cerimônias, personagem que comandava as mutilações e intervenções que originavam as aberrações do circo. Algumas vítimas morriam durante o processo, outras eram exibidas como atrações, sem identidade e sem voz.

Outra atração leva o visitante a um prédio abandonado, local onde a trupe ensaiava números perturbadores. A ambientação reproduz sons de risadas distorcidas e aplausos abafados, criando a sensação de que as criaturas ainda rondam o espaço. O visitante percorre corredores escuros e passa por figuras castigadas pela natureza ou por forças desconhecidas.

A organização alerta que as atrações não são recomendadas para menores de 12 anos. Os brinquedos “ Cativeiro ” e “ Circo dos Horrores ” exigem altura mínima de 1,20 metro. Parte da experiência envolve contato com água ou sujeira, aumentando a imersão no enredo.

A cenografia aposta em detalhes realistas, com figurinos inspirados em freak shows e iluminação sombria. Palhaços assassinos, mulheres barbudas, aranhas humanoides e criaturas meio roedor percorrem o espaço interagindo com o público.



